Hyundai et Kia émettent un rappel après des rapports d’incendie causés par un câblage défectueux

Hyundai et Kia demandent aux propriétaires de certains de leurs gros VUS de les garer à l’extérieur et à l’écart des bâtiments après une série d’incendies impliquant le câblage d’attelage de remorque.

Les constructeurs automobiles coréens rappellent plus de 281 000 véhicules aux États-Unis à cause du problème, mais ils n’ont pas encore trouvé comment le résoudre. Les constructeurs automobiles ont signalé 25 incendies ou incidents de fonte aux États-Unis et au Canada causés par le problème, mais aucun accident ni blessure.

Les rappels couvrent plus de 245 000 Hyundai Palisade et plus de 36 000 SUV Kia Telluride des années modèles 2020 à 2022.

CBC News a contacté des représentants de Kia et de Hyundai pour obtenir plus d’informations sur les incidents et les rappels au Canada.

Dans des documents publiés mardi par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis, les entreprises ont déclaré que des débris et de l’humidité peuvent s’accumuler dans une carte de circuit imprimé du câblage de l’attelage de remorquage. Cela peut provoquer un court-circuit électrique, qui peut provoquer un incendie.

Selon la NHTSA, le problème a été documenté pour la première fois en octobre 2021 lorsque Kia Canada a signalé un incendie au bureau de sécurité de Kia Amérique du Nord.

Hyundai a déclaré que les concessionnaires inspecteront le câblage et retireront un fusible en guise de réparation provisoire. Kia n’a pas de réparation intermédiaire. Les entreprises disent qu’une réparation finale est en cours de développement.

De plus, les concessionnaires des deux constructeurs automobiles ont cessé de vendre les VUS concernés jusqu’à ce que les réparations soient effectuées.