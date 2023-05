Hyundai et Kia conviennent d’un règlement judiciaire de 200 millions de dollars pour des problèmes de vol – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

New York (CNN) – Les constructeurs automobiles coréens Kia et Hyundai ont accepté un règlement judiciaire en recours collectif estimé à 200 millions de dollars pour des allégations selon lesquelles de nombreuses voitures et VUS des entreprises sont beaucoup trop faciles à voler.

Le règlement, qui pourrait couvrir jusqu’à neuf millions de propriétaires de véhicules, prévoit un total de 145 millions de dollars qui seront distribués aux propriétaires dont les véhicules ont été volés pour aider à couvrir leurs pertes personnelles.

Cela pourrait inclure des paiements allant jusqu’à 6 125 $ par propriétaire pour la perte complète de leur véhicule ainsi que des paiements pour les dommages au véhicule et aux biens personnels jusqu’à 3 375 $. Cela pourrait également inclure les paiements pour les dépenses liées à l’assurance et d’autres coûts, y compris la location de voiture, les frais de taxi, les frais de covoiturage ou les paiements de transport en commun non couverts par l’assurance.

En incluant les coûts liés à l’installation de systèmes logiciels antivol et les paiements pour d’autres mesures antivol, le coût total du règlement pourrait être légèrement supérieur ou inférieur à 200 millions de dollars, selon le nombre de propriétaires participants.

Les véhicules en question, les modèles Hyundai et Kia 2015-2019, tels que les Hyundai Santa Fe et Tucson et les Kia Forte et Sportage, lorsqu’ils sont équipés d’allumages clés en main – par opposition aux voitures qui ne nécessitent qu’un bouton pour démarrer. — sont environ deux fois plus susceptibles d’être volés que les autres véhicules du même âge.

Selon le Highway Loss Data Institute, un groupe industriel qui suit les statistiques d’assurance, bon nombre de ces véhicules ne disposent pas de la technologie de base de prévention du vol de voiture incluse dans la plupart des autres véhicules, même au cours de ces années. La méthode de vol, qui implique l’utilisation d’un câble USB pour démarrer la voiture, s’est répandue sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok.

« Nous pensons que ce règlement offre un soulagement complet et bienvenu pour la classe qui servira de leçon aux constructeurs automobiles pour qu’ils ne négligent pas ces caractéristiques de sécurité de base intégrales », a déclaré Roland Tellis du cabinet d’avocats Baron & Budd dans un communiqué.

Hyundai et Kia fonctionnent comme des sociétés distinctes aux États-Unis, mais Hyundai Motor Group détient une participation importante dans Kia, et divers modèles Hyundai et Kia partagent une grande partie de leur ingénierie.

«Cet accord est la dernière étape d’une série d’actions importantes, en plus de fournir une mise à niveau gratuite du logiciel de sécurité et de distribuer plus de 65 000 antivols de volant, que Kia a prises pour aider les clients dont les véhicules ont été ciblés par des criminels utilisant des méthodes de vol popularisées. sur les réseaux sociaux », a déclaré John Yoon, directeur juridique de Kia Motors America, dans un communiqué.

Les constructeurs automobiles ont déjà pris d’autres mesures pour tenter d’endiguer la vague de vols. Ils ont créé un correctif logiciel pour tenter de résoudre le problème. Le correctif est installé gratuitement sur les modèles qui en ont besoin, avec un logiciel qui nécessite une clé réelle dans le contact pour allumer le véhicule. Le logiciel bloquera également le démarrage de la voiture après le verrouillage des portes à l’aide de la télécommande du porte-clés. Le véhicule devra être déverrouillé avant de pouvoir démarrer.

Le logiciel étend la durée du son de l’alarme de 30 secondes à une minute complète. Les concessionnaires Hyundai apposeront également des autocollants sur les vitres indiquant que le véhicule est équipé d’un logiciel antivol.

Dans le cadre de l’entente, l’installation du logiciel antivol se fera désormais automatiquement lors de tout rendez-vous de service chez le concessionnaire sans que le propriétaire n’ait à en faire la demande expresse.

Selon les termes du règlement, les propriétaires de véhicules qui ne peuvent pas recevoir la mise à niveau du logiciel pour quelque raison que ce soit seront éligibles à un remboursement allant jusqu’à 300 $ pour l’installation d’une alarme de bris de glace, d’un système antivol, d’un antivol de volant ou autre. produits ou modifications pour dissuader le vol.

« Nous apprécions l’opportunité de fournir un soutien supplémentaire à nos propriétaires qui ont été touchés par une activité criminelle croissante et persistante ciblant nos véhicules », a déclaré Jason Erb, directeur juridique de Hyundai Motor North America, dans un communiqué.

