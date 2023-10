Hyundai et Kia adoptent la recharge des véhicules électriques de Tesla

Moteur Hyundai et Kia ont annoncé jeudi qu’ils adopteraient bientôt Tesla système de recharge des véhicules électriques, dès le quatrième trimestre 2024 aux États-Unis.

Hyundai et Kia rejoignent d’autres comme Gué et Moteurs généraux pour intégrer les ports de recharge Tesla, appelés North American Charging Standard, dans leurs véhicules électriques, permettant aux conducteurs d’utiliser n’importe quelle borne de recharge Tesla. La technologie de recharge a pris de l’ampleur ces derniers mois pour devenir une norme de recharge unifiée parmi les constructeurs de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles sud-coréens ont déclaré tous les nouveaux véhicules électriques construits en 2024 et au-delà intégreront la technologie NACS de Tesla pour avoir accès à plus de 12 000 Superchargeurs Tesla aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Notre collaboration avec Tesla marque une nouvelle étape dans notre engagement à offrir des expériences EV exceptionnelles à nos clients », a déclaré José Muñoz, président et directeur de l’exploitation mondial de Hyundai. « Cette nouvelle alliance donnera aux propriétaires de véhicules électriques Hyundai confiance dans leur capacité à recharger facilement leurs véhicules et complète notre coentreprise visant à créer un nouveau réseau de recharge de grande puissance avec au moins 30 000 stations à travers l’Amérique du Nord.

De plus, les propriétaires de modèles de véhicules électriques Hyundai et Kia actuels pourront accéder aux Superchargeurs Tesla à l’aide d’adaptateurs à partir du premier trimestre 2025.

La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré que le constructeur automobile s’attend à réaliser jusqu’à 400 millions de dollars d’économies en adoptant la technologie NACS.