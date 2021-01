Hyundai dit qu’il est en pourparlers avec Apple pour développer une voiture électrique, rétracte rapidement sa déclaration

Le constructeur automobile coréen Hyundai Motor a publié une déclaration selon laquelle il était en pourparlers avec Apple pour co-développer une voiture électrique autonome. Cependant, il a modifié cette déclaration à deux reprises depuis l’annonce initiale, écrit Bloomberg.

La première correction indiquait que Hyundai n’était que l’un des nombreux constructeurs automobiles contactés par Apple. La deuxième correction a complètement supprimé les références à Apple. Cupertino est comme toujours très secret sur ses futurs projets.

Et celui-ci en est aux premiers stades de développement – la voiture Apple est dans au moins une demi-décennie, avec L’Elec rapportant que 2027 a été discuté comme objectif de lancement potentiel. Les médias coréens ont rapporté qu’Apple et Hyundai travailleraient ensemble pour développer la batterie et la technologie de conduite autonome de la voiture.



Hyundai a développé le premier système de régulateur de vitesse basé sur l’apprentissage automatique

Quelques années, ce n’est pas très long pour développer une voiture, sachant qu’Apple n’a aucune expérience en la matière, aucune capacité de fabrication et aucun réseau de concessionnaires automobiles. C’est pourquoi il cherche à faire équipe avec un constructeur automobile existant.

Il est trop tôt pour dire quelle entreprise sera choisie comme partenaire. Même la déclaration maintenant rétractée de Hyundai indiquait clairement que les deux sociétés en étaient aux premiers stades de la discussion.

Hyundai Motor a formé une coentreprise de 4 milliards de dollars avec une spin-off de General Motors, Aptiv, axée sur le développement de voitures autonomes. Ce n’est qu’une partie de l’investissement de 55 milliards de dollars qui sera réalisé au cours des cinq prochaines années sur des projets liés aux véhicules électriques et autonomes. L’entreprise a pour objectif de vendre 1 million de voitures électriques d’ici 2025.

Source | Via