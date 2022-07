Hyundai dévoile l’unique Ioniq 6 EV, un « aérodynamique électrifié »

“Chaque véhicule Ioniq aura un caractère de conception différent… nous voulons tous que nos concepteurs soient toujours en contact avec les clients sur le plan émotionnel”, a déclaré SangYup Lee, vice-président exécutif et responsable de la conception de Hyundai, lors d’un événement médiatique virtuel.

Hyundai vend actuellement le deuxième plus grand nombre de véhicules électriques aux États-Unis derrière Tesla.

Le plus récent véhicule électrique de Hyundai Motor est une berline au design pétillant unique.

L’intérieur du véhicule comprend deux écrans de 12 pouces pour l’information et le divertissement du conducteur.

L’Ioniq 6 sera le troisième véhicule tout électrique aux États-Unis sous la marque Hyundai, après les crossovers Kona et Ioniq 5. Le constructeur automobile sud-coréen possède également Kia, mais les marques opèrent indépendamment aux États-Unis

La société de recherche industrielle LMC Automotive s’attend à ce que Hyundai, y compris Kia et sa marque de luxe Genesis, vende le deuxième plus grand nombre de véhicules électriques aux États-Unis cette année, derrière seulement Tesla, qui a livré plus de 936 000 véhicules électriques dans le monde l’année dernière (la société ne rompt pas ses livraisons par région).

Au cours des six premiers mois de l’année, Automotive News rapportsHyundai, Kia et Genesis ont vendu au total 34 518 véhicules électriques aux États-Unis – derrière les ventes de Tesla, selon le rapport, mais devant les 22 979 ventes de véhicules électriques de Ford Motor.