Hyundai confirme l’arrivée de l’Ioniq 5 N en 2023

Au cours de sa Célébrations du Jour N Jeudi, Hyundai a dévoilé l’incroyable concept rétro N Vision 74 et le RN22e basé sur Ioniq 6ce dernier étant un aperçu de ce à quoi s’attendre de la Les prochaines voitures électriques de série de la marque N. Nous savons maintenant quel sera le premier, puisque Hyundai a officiellement annoncé qu’un Ioniq 5 N sera mis en vente en 2023.

Nous n’avons pas de détails concrets sur ce à quoi ressemblera l’Ioniq 5 N ou sur ses statistiques de performances, mais tout est assez facile à déduire. Le concept RN22e utilise une batterie de 77,4 kWh et une configuration à deux moteurs qui produit 577 chevaux et 546 livres-pied de couple, idéalement la même quantité que dans la production Kia EV6 GT – l’Ioniq 5 N devrait partager les mêmes spécifications de groupe motopropulseur. Nous pouvons également deviner que l’Ioniq 5 N aura la vectorisation de couple à double embrayage du RN22e, les freins régénératifs contrôlant le lacet et les bruits extérieurs et intérieurs spécialement conçus.

En ce qui concerne le style, nous avons vu des photos d’espionnage qui nous donnent une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre, et la vitrine vidéo N Day de Hyundai a montré un aperçu extrêmement bref de son extrémité avant. L’Ioniq 5 N devrait avoir des élargisseurs d’ailes plus larges couvrant des roues plus grandes, des prises d’air supplémentaires à l’avant, un aileron et un diffuseur arrière plus grands, des jupes latérales plus profondes et d’autres ajustements. Il sera sûrement également disponible dans la peinture bleu bébé signature de la marque N. L’intérieur sera probablement doté de sièges baquets plus confortables, d’un volant plus sportif et de garnitures en daim.

Hyundai n’a pas donné de calendrier précis au-delà du lancement de l’Ioniq 5 N à un moment donné en 2023. Bien que peu probable, il y a une chance qu’il soit dévoilé d’ici la fin de 2022. Attendez-vous à un prix de départ d’environ 60 000 $, et l’Ioniq 5 N devrait être suivi d’une version de production du RN22e dans un an ou deux.