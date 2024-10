Hyundai a commencé à produire des SUV électriques dans son usine de 7,6 milliards de dollars en Géorgie

SAVANNAH, Géorgie — Hyundai a commencé à produire des SUV électriques en Géorgie moins de deux ans après avoir inauguré les travaux de sa vaste usine de fabrication de 7,6 milliards de dollars à l’ouest de Savannah.

L’usine Hyundai en Géorgie a organisé jeudi une « célébration centrée sur les employés » alors que son premier véhicule électrique destiné à la vente commerciale sortait de la chaîne de montage, a déclaré Bianca Johnson, porte-parole de Hyundai Motor Group Metaplant America, dans un communiqué fourni lundi à l’Associated Press.

« Après avoir validé ses processus de production pour garantir que ses véhicules répondent aux normes de qualité élevées du groupe Hyundai Motor, HMGMA a commencé la production initiale des véhicules clients plus tôt que prévu », a déclaré Johnson.

Elle a déclaré qu’une grande célébration d’ouverture de l’usine de Géorgie est attendue au premier trimestre 2025.

Le constructeur automobile sud-coréen et partenaire de batteries LG Energy Solution prévoit d’employer 8 500 personnes au total sur le site du comté de Bryan, à environ 80 kilomètres à l’ouest de Savannah, une fois que l’usine sera pleinement opérationnelle. Hyundai a annoncé qu’elle produirait jusqu’à 300 000 véhicules électriques par an en Géorgie, ainsi que les batteries qui les alimentent.

Les zones de production de véhicules de l’usine ont été achevées et emploient plus de 1 000 travailleurs, a déclaré Johnson. Ses installations de fabrication de batteries restent en construction.

Les premiers véhicules produits sur le site de Géorgie sont des modèles 2025 de Hyundai. VUS électriques Ioniq 5. Johnson a déclaré que ces véhicules électriques fabriqués aux États-Unis arriveraient chez les concessionnaires américains avant la fin de cette année.

Au cours du premier semestre 2024, l’Ioniq 5 était le deuxième véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis, non fabriqué par le leader de l’industrie Tesla.

Hyundai a inauguré les travaux de son usine de Géorgie fin octobre 2022. Il s’agit du plus grand projet de développement économique que l’État ait jamais connu, et il s’est accompagné d’un énorme 2,1 milliards de dollars d’allégements fiscaux et d’autres incitations de l’État et des gouvernements locaux.

Hyundai s’est empressé de commencer à fabriquer des véhicules électriques en Géorgie dans les deux ans suivant le lancement des travaux, stimulé par les incitations fédérales aux véhicules électriques qui récompensent la production nationale.

La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée en 2022, contient des dispositions destinées à lutter contre le changement climatique, comprend un crédit d’impôt qui permet aux acheteurs de véhicules électriques d’économiser jusqu’à 7 500 $, mais uniquement sur les voitures fabriquées en Amérique du Nord avec des batteries nationales. Même si les dirigeants de Hyundai se sont plaints du caractère injuste de la loi, Jose Munoz, président et directeur de l’exploitation mondial de Hyundai a également déclaré que cela avait poussé le constructeur automobile à ouvrir plus tôt en Géorgie.