Pour l’éditeur:

L’église de Yorkville présentée dans le numéro du 4 août a installé 30 panneaux solaires produisant 16 890 kilowattheures par an pour fournir environ 30 % de ses besoins. Il bénéficie de l’aide de l’État « remises solaires » provenant des dons de ComEd et des membres de l’église, en plus d’une subvention de 10 000 $ pour couvrir les coûts d’installation.

Ma facture ComEd la plus récente était de près de 20 cents par kWh. En omettant les coûts fixes, cela indique une économie d’église de 3 300 $ par an. À 1 000 $ par kw installé pour les fermes solaires, 30 panneaux à 410 watts par panneau pourraient coûter 13 000 $. Les installations sur le toit de 10-15 kw sont plus chères.

Le coût de 20 cents par kWh sur ma facture comprend 6 cents par kWh pour « l’énergie ». Les autres redevances concernent l’entretien de l’infrastructure et le recouvrement des coûts. Ces coûts fixes sont divisés par kWh du système et facturés au kWh – une pratique qui pénalise l’usage en obligeant les clients à forte consommation à supporter des coûts fixes disproportionnés. Le coût de l’énergie comprend également les coûts fixes de transport du gaz par gazoduc ou d’exploitation des centrales au charbon. Un kWh solaire doit « économiser » la production et la transmission d’électricité. Cela nécessite un million de BTU pour produire 100 kWh. À 75 $ la tonne de charbon ou 3,00 $ par million de BTU pour le gaz, 3 cents par kWh. Un retour réaliste sur l’installation de 12 000 $ : 500 $ par année. Vingt-quatre ans pour rembourser ? Il s’agit d’une subvention très généreuse des contribuables / autres clients de ComEd que l’église reçoit.

Enfin, la ligne de fond : quelles sont les chances que nous ayons atteint les objectifs pour 2050, et encore moins plus tôt ? Éliminerons-nous les émissions d’ici le milieu du siècle ? Si nous le faisons, à moins que le reste du monde ne le fasse aussi, nos efforts seront vains. Les modèles prédisant le réchauffement sont-ils corrects ? Ne pourrions-nous pas nous adapter à des températures plus élevées au même coût ? “Unsettled” de Koonin, un membre du personnel de l’administration Obama, pourrait être une bonne lecture.

Les éoliennes et les panneaux solaires ont des taux de fonctionnement de 25 % (vent inférieur à la vitesse de pleine puissance ; panneaux produisant une puissance de pointe uniquement à la mi-journée). Nuke et thermique : 90 % plus. L’installation de l’église : 16 % de taux d’exploitation. ComEd n’achètera-t-il pas d’électricité lorsque l’excès de l’église en a besoin ?

Notre hystérie climatique actuelle a remplacé les «réveils» religieux, les chasses aux sorcières médiévales et les croisades. La croisade climatique des enfants de Pierre l’Ermite ?

Alphonse I. Johnson

Lisbonne