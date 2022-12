Hypothèques, cotes de crédit et mise de fonds : 5 choses à savoir avant d’acheter une maison

Quand j’ai voulu acheter une maison, la seule chose que j’avais pour moi était vouloir acheter une maison. J’avais une tonne de dettes, quelques dollars à mon nom et je ne savais pas par où commencer.

C’était il y a neuf ans. Je l’ai fait acheter une maison

après avoir enfin compris ce que je devais faire avant de franchir le pas. Si vous cherchez à acheter une maison, ne laissez pas celle d’aujourd’hui taux hypothécaires vous retenir. Même si taux hypothécaires sont proches de leurs niveaux les plus élevés en deux décennies, ils sont susceptibles de continuer à augmenter en 2023ce qui signifie qu’il est encore temps d’entrer sur le marché.

Voici ce qui a fonctionné pour moi ainsi que quelques autres conseils qui vous permettront d’entrer dans la bonne maison.

1. Boostez votre pointage de crédit

Si vous envisagez de contracter un prêt hypothécaire (c’est la plupart des gens), votre pointage de crédit est le facteur le plus important dans l’achat d’une maison. Les prêteurs examinent votre pointage de crédit et vos antécédents pour voir si vous (et, le cas échéant, un coemprunteur) êtes un emprunteur responsable. Plus votre pointage de crédit est élevé, plus vous avez de chances d’obtenir un prêt immobilier au taux le plus bas disponible.

Cela signifie également que plus votre cote de crédit est faible, plus votre taux d’intérêt sera élevé – si vous êtes admissible. Vous pouvez booster votre score en :

Effectuer des paiements en temps opportun : L’historique des paiements à temps est le facteur le plus important dans le calcul de votre pointage de crédit. Si votre historique de paiement est un peu inégal, commencez tout de suite à effectuer des paiements à temps. Inscrivez-vous au paiement automatique chaque fois que vous le pouvez pour vous assurer que vos paiements ne sont jamais en retard.

L’historique des paiements à temps est le facteur le plus important dans le calcul de votre pointage de crédit. Si votre historique de paiement est un peu inégal, commencez tout de suite à effectuer des paiements à temps. Inscrivez-vous au paiement automatique chaque fois que vous le pouvez pour vous assurer que vos paiements ne sont jamais en retard. Réduire votre consommation de crédit : Si vous avez un solde mensuel sur vos cartes de crédit, les prêteurs pourraient penser que vous n’avez pas assez d’argent en main pour effectuer les versements hypothécaires. Réduisez votre utilisation de crédit en remboursant intégralement vos cartes de crédit à la fin du cycle de facturation. Si votre pointage de crédit est assez bon, demandez à votre émetteur de carte de crédit une augmentation du solde. Cela réduira également votre utilisation du crédit, ou le ratio entre l’utilisation de votre carte de crédit et le crédit disponible.

Si vous avez un solde mensuel sur vos cartes de crédit, les prêteurs pourraient penser que vous n’avez pas assez d’argent en main pour effectuer les versements hypothécaires. Réduisez votre utilisation de crédit en remboursant intégralement vos cartes de crédit à la fin du cycle de facturation. Si votre pointage de crédit est assez bon, demandez à votre émetteur de carte de crédit une augmentation du solde. Cela réduira également votre utilisation du crédit, ou le ratio entre l’utilisation de votre carte de crédit et le crédit disponible. Suppression des mauvaises marques : Vérifiez gratuitement votre pointage de crédit sur AnnualCreditReport.com. Vous pouvez retirer votre rapport de solvabilité des trois principaux bureaux de crédit : Experian, Equifax et Transunion. À partir de là, vous pourrez voir s’il y a des erreurs. Si vous avez des erreurs, engagez le bureau pour le signaler. Contactez également le créancier qui a signalé l’erreur pour voir si vous devez faire quelque chose pour y remédier.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir sur les cotes de crédit

2. Commencez – et cotisez – à un fonds de mise de fonds

Si vous n’avez pas d’argent liquide, c’est le moment de commencer à épargner pour un acompte en fonction du prix de l’immobilier que vous ciblez. Épargner pour un acompte pourrait retarder votre chronologie de l’achat d’une maisonmais cela fait une grande différence dans ce que vous pouvez acheter.

Même si vous n’avez pas besoin de l’acompte standard de 20 %, il est toujours recommandé. Vous pouvez être admissible à un prêt hypothécaire – FHA ou conventionnel – sans en avoir un, mais vous devrez payer assurance hypothécaire privée en plus de vos mensualités. Les paiements PMI ne vont pas vers vos soldes de capital ou d’intérêts; il va vers votre prêteur hypothécaire comme couche de protection au cas où vous ne pourriez pas rembourser votre prêt. Avec un acompte de 20 %, vous éviterez les paiements PMI et bénéficierez d’un taux d’intérêt inférieur (sans payer des points).

L’endroit où vous conservez votre mise de fonds dépend du moment où vous envisagez d’acheter votre maison. Si c’est dans l’année qui vient, vous voudrez peut-être vous en tenir à un compte d’épargne à haut rendement, comme Marcus ou Ally. Les rendements ne sont pas aussi élevés qu’ils le seraient si vous investissiez en bourse, mais vous ne perdrez pas d’argent et vous gagnerez beaucoup plus que ce qu’offrent les comptes courants et les comptes d’épargne standard, généralement autour de 0,09 %.

Si vous disposez d’un peu plus de temps jusqu’à ce que vous envisagiez d’acheter, envisagez d’investir votre argent en bourse. Vous pouvez opter pour une maison de courtage traditionnelle ou un robo-conseilleraimer Amélioration ou Wealthfront. Les robots-conseillers gèrent automatiquement vos actifs en investissant dans des fonds négociés en bourse à faible coût. Ces conseillers évaluent votre risque à l’aide d’un sondage vous demandant quel type d’investisseur vous êtes et quand vous envisagez de retirer de l’argent de vos investissements. De cette façon, vous pouvez toujours investir dans le marché boursier sans sélectionner manuellement des actions individuelles ni vous soucier des aspects techniques du trading.

Pour tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre mise de fonds, trouvez un moyen de cotiser souvent. Voyez si vous pouvez configurer des autocontributions mensuelles ou bimensuelles. Considérez-le comme une facture que vous payez chaque mois pour éviter de vous payer en dernier.

Évitez d’emprunter de l’argent, que ce soit par le biais d’un prêt personnel ou de votre futur moi avec un prêt 401 (k). vous permet de retirer de l’argent de votre caisse de retraite pour couvrir les frais d’achat d’une maison, comme votre mise de fonds ou les frais de clôture. Même si vous pouvez utiliser les fonds, essayez de l’éviter. Même lorsque vous remboursez cet argent, vous perdrez tous les fonds potentiels qui auraient augmenté en l’investissant.

Lire la suite: Les meilleurs robo-conseillers en 2020

3. Obtenez une préapprobation

Avant de commencer à parcourir les maisons de rêve, découvrez combien de maison vous pouvez acheter. Les prêteurs fondent leur approbation sur votre pointage de crédit, votre ratio d’endettement, votre revenu, vos antécédents professionnels et si vous avez des actifs.

Une préapprobation vous aide à acheter des maisons qui respectent votre budget. Cela montre également aux vendeurs que vous êtes sérieux au sujet de l’achat d’une maison et que vous faites une offre. Pour obtenir une préapprobation, vous pouvez faire une demande auprès de votre banque, d’un courtier ou de prêteurs en ligne. Étant donné que les préapprobations sont des demandes de prêt qui déclenchent une demande de crédit ferme, voyez si vous vous préqualifiez en premier. Une préqualification consiste à répondre à quelques questions en fonction de vos antécédents de crédit et de vos revenus pour déterminer si vous êtes admissible à un prêt. Une préapprobation se produit lorsqu’un prêteur potentiel vérifie vos antécédents pour s’assurer que vous êtes admissible à un prêt. Alors qu’une préqualification est basée sur vos réponses, une préapprobation est basée sur ce qui est disponible via les bureaux de crédit, vos comptes bancaires et d’autres informations financières.

4. Trouvez un agent immobilier

Naviguer dans le monde de l’achat d’une maison n’est pas facile. Il y a des règles en constante évolution, ce qui signifie qu’avoir un expert autour peut rendre un processus compliqué beaucoup plus gérable. Les agents immobiliers sont utiles pour vous guider à travers ce dont vous avez besoin ainsi que pour trouver les bonnes personnes pour répondre à ces besoins. Par exemple, ils peuvent identifier les quartiers avec les meilleures écoles et négocier les coûts avec les vendeurs au moment de faire votre offre. Ils peuvent également expliquer les informations contractuelles lorsque les choses deviennent confuses, comme les divulgations du vendeur et le montant à mettre sous séquestre.

Le meilleur moyen de trouver un agent est de demander autour de vous pour voir qui les amis et la famille recommandent. Vous voudrez peut-être aussi trouver un agent qui connaît les quartiers que vous explorez.

Voici 23 façons d’économiser sur vos factures d’électricité dès maintenant Voir toutes les photos



5. Établissez votre budget logement

Lorsqu’une banque ou un courtier préapprouve votre prêt, il vous fournira un montant de prêt préapprouvé. Mais même si vous avez été préapprouvé pour ce montant, ce n’est pas nécessairement le bon montant à dépenser pour une maison.

Quelle est la somme d’argent la plus élevée vous pouvez dépenser pour une maison tous mois? Déterminer votre paiement mensuel idéal vous aidera à déterminer le meilleur prix cible d’une maison. Votre paiement mensuel est déterminé par votre paiement principal, le taux d’intérêt, les taxes, l’assurance habitation et si vous paierez ou non le PMI.

Pour ce faire, révisez votre budget et inclure à quoi ressemble un paiement potentiel pour une nouvelle maison. N’oubliez pas d’ajouter vos impôts fonciers, les services publics et tout entretien fourni avec votre nouvelle maison (comme l’entretien de la piscine, par exemple). Cela vous donnera une idée de la façon dont vos finances seront affectées lorsque vous acheter une nouvelle maison.

Parcourir les maisons (enfin !)

Bien que regarder des maisons potentielles soit l’une des dernières choses que vous ferez, c’est parce que cela n’a pas de sens de le faire plus tôt. Sans avoir une idée du prix de la maison que vous pouvez vous permettre et une lettre d’approbation préalable, vous ne feriez que vous blesser en regardant des maisons que vous ne pourrez peut-être jamais acheter.

Utilisez votre agent pour trouver des maisons dans votre budget dans les quartiers que vous aimez. Si ces quartiers sont hors de votre budget, demandez à votre agent de voir s’il y en a des similaires autour. Votre agent connaîtra le marché mieux que la plupart des gens que vous connaissez – utilisez-les.

Que vous assistiez à des journées portes ouvertes ou que vous preniez rendez-vous pour visiter des maisons par vous-même, voyez-en autant que vous le souhaitez. L’achat d’une maison sera probablement l’achat le plus cher que vous ferez. Ne vous contentez pas de moins que ce qui est le mieux pour vous.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.