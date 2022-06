Hypothèques canadiennes : devriez-vous obtenir un taux variable ou fixe ?

La Banque du Canada augmentant son taux d’intérêt directeur jusqu’en 2023, les experts s’attendent à ce que l’écart entre les taux hypothécaires fixes et variables se rétrécisse. Si vous êtes à la recherche d’un prêt hypothécaire, voici quelques conseils sur ce qu’il faut prendre en compte au moment de décider du type à opter.

Les prêts hypothécaires à taux variable ont un taux d’intérêt qui peut fluctuer en fonction du taux du financement à un jour de la Banque du Canada. Les prêts hypothécaires à taux fixe, dont le prix est basé sur les rendements obligataires, permettent aux emprunteurs de payer le même taux d’intérêt pendant toute la durée de leur prêt.

“L’écart varie vraiment [based on] le cycle économique, il n’est donc pas surprenant qu’à certains moments, il se rétrécisse, puis à certains moments, il s’élargisse », a déclaré Robert Hogue, économiste principal de la Banque Royale du Canada, à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique mardi. « Il y a à peine un an et demi ou deux ans, le variable et le fixe de cinq ans [rates] étaient à peu près les mêmes, puis l’écart s’était considérablement creusé et maintenant il se rétrécit à nouveau.

Mark Ostland, directeur de l’expérience mobile chez Meridian Credit Union, affirme que les personnes ayant des hypothèques à taux variable verront leurs paiements d’intérêts mensuels augmenter dès que la hausse des taux de la Banque du Canada entrera en vigueur. Au 31 mai, le taux de Meridian Credit Union pour un cinq- l’hypothèque variable annuelle était de 2,6 %. Une augmentation de 0,5% sur une hypothèque de 600 000 $ entraînerait une augmentation des paiements d’intérêts mensuels d’environ 170 $, a déclaré Ostland.

La banque centrale du Canada a relevé son taux directeur de 0,5 % à la mi-avril, dans le but de calmer l’inflation avec la plus forte augmentation en plus de 20 ans. Selon Statistique Canada, le taux d’inflation du pays a atteint 6,8 % le mois dernier, son plus haut niveau en plus de 30 ans. La Banque du Canada a déclaré que son objectif était de maintenir l’inflation entre 1 et 3 %.

Alors que l’écart entre les taux hypothécaires fixes et variables se réduit, les experts hésitent à recommander l’un plutôt que l’autre.

Les taux hypothécaires variables sont actuellement inférieurs aux taux hypothécaires fixes. Au 31 mai, les taux d’intérêt des prêts hypothécaires variables de cinq ans des grandes banques canadiennes se situaient généralement entre 2,5 et 3 %, tandis que les prêts hypothécaires à taux fixe garantis pour cinq ans étaient assortis de taux d’intérêt de 4,5 à 5 %.

Les prêts hypothécaires à taux variable ont également historiquement fourni aux propriétaires des coûts hypothécaires moins chers au fil des ans, a déclaré Ostland, principalement parce qu’ils sont intrinsèquement plus risqués pour les consommateurs.

“Les données montrent qu’à long terme, les taux variables [produce] le taux global le plus bas sur une longue période », a-t-il déclaré. “[You’re] va avoir des collines et des vallées. En ce moment, nous sommes dans la colline… mais au cours des 30 dernières années, nous pouvons certainement aussi voir les vallées.

Pourtant, Ian Lee, professeur agrégé à la Sprott School of Business de l’Université Carleton, s’attend à ce que la Banque du Canada continue d’augmenter son taux d’intérêt directeur à plus de 3 % d’ici la fin de 2023. Par conséquent, il a dit qu’il pourrait valoir la peine envisager une hypothèque à taux fixe, car les titulaires sont à l’abri de toute hausse de taux jusqu’à ce que leur hypothèque soit à renouveler.

“Si quelqu’un pense que les taux augmentent, c’est l’indice qu’il faut corriger”, a déclaré Lee à CTVNews.ca mardi lors d’un entretien téléphonique. “Parce qu’alors vous vous enfermez [and] ça n’augmentera pas pour vous même si les tarifs généraux augmentent.

En fin de compte, Hogue, Lee et Ostland disent tous que la décision d’opter pour un type de prêt hypothécaire plutôt qu’un autre se résume à l’appétit pour le risque individuel. Ceux qui préféreraient être plus à l’aise en sachant combien leurs versements hypothécaires en capital et en intérêts s’élèveront chaque mois seraient invités à opter pour un

Les prêts hypothécaires à taux fixe peuvent offrir une certitude quant aux paiements mensuels, a déclaré Lee, tandis que les gens sont prêts à prendre plus de risques et à payer des intérêts plus élevés au fil du temps, les prêts hypothécaires à taux variable restent une option solide.

“Si vous aimez jouer et spéculer, eh bien, restez variable”, a déclaré Lee. “Si vous êtes plus conservateur sur le plan fiscal [and] ne voulez pas être frappé par des surprises, alors enfermez-vous.



IMPACT SUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT AU CANADA

Avec plusieurs augmentations de taux d’intérêt attendues de la part de la Banque du Canada, Hogue a déclaré qu’il reconnaît que certains emprunteurs pourraient s’inquiéter de savoir s’ils seront en mesure de respecter leurs dettes. Cela peut être particulièrement difficile compte tenu de l’environnement actuel de forte inflation, avec la hausse du coût des produits d’épicerie, de l’essence et d’autres articles, a déclaré Ostland.

“Ce n’est en aucun cas bon pour le titulaire d’un prêt hypothécaire individuel – tout cela ne fait qu’augmenter la partie des intérêts de leur [mortgage] paiement afin qu’ils ne remboursent pas le principal », a déclaré Ostland. “C’est un énorme désavantage.”

Néanmoins, Hogue ne s’attend pas à ce que la plupart des Canadiens manquent à leurs obligations hypothécaires à mesure que les taux augmentent, a-t-il déclaré. Cela s’explique en partie par le test de résistance que les acheteurs de maison canadiens doivent réussir avant d’obtenir un prêt hypothécaire. Afin de se qualifier pour un prêt hypothécaire, les emprunteurs doivent prouver qu’ils sont en mesure de payer des intérêts pouvant atteindre 2 % au-dessus du taux de leur contrat hypothécaire, ou 5,25 %, selon le montant le plus élevé.

“C’est là que le stress test devient vraiment pratique car les emprunteurs… ont été testés pour ce type de situation, ce tout à coup [and] flambée rapide des taux », a-t-il déclaré. “Ainsi, la grande majorité des titulaires de prêts hypothécaires devraient être en mesure de supporter des taux plus élevés.”

La hausse des taux d’intérêt devrait également continuer de refroidir le marché canadien de l’habitation en effervescence. L’activité sur le marché a montré des signes de ralentissement en avril, avec moins de maisons vendues par rapport au mois précédent. Le prix moyen d’une maison au Canada a également chuté, passant de 796 068 $ en mars à 746 146 $ en avril, selon l’Association canadienne de l’immeuble. Ces prix ne sont pas désaisonnalisés et représentent un agrégat de tous les types de propriétés résidentielles.

À mesure que les taux d’intérêt augmentent, on s’attend à ce que les prix des maisons baissent partout au Canada au cours des prochains mois, a déclaré M. Hogue.

“Nous pensons que cela va refroidir la demande de logements après avoir été extrêmement chaud à l’été 2020”, a-t-il déclaré. “Cela, à son tour, aidera à rééquilibrer les marchés et entraînera une baisse des prix.”

La baisse des prix des maisons a déjà conduit à des cas de remords de l’acheteur sur le marché, certains acheteurs craignant d’avoir payé en trop pour une propriété nouvellement achetée dont la valeur est maintenant en baisse. En fin de compte, a déclaré Ostland, cela se traduira par des prix des maisons qui reflètent davantage la valeur réelle d’une propriété.

“Disons que vous êtes allé au magasin et qu’il y a un article sur l’étagère et que 10 d’entre vous le veulent, vous êtes pris dans cette frénésie de surenchère”, a-t-il déclaré. “Le refroidissement reflète désormais la vraie valeur d’une maison, et non une valeur gonflée basée sur des facteurs économiques extérieurs.”

Une baisse des prix de l’immobilier est finalement une bonne chose, a déclaré Lee.

« Les jeunes et les immigrants ont été progressivement éliminés du marché au Canada en raison de cette augmentation extraordinaire, sans précédent et je crois injustifiée [in home prices] au cours des deux, trois dernières années », a déclaré Lee. « Si nous voulons rendre le logement abordable pour [these groups]alors nous devons accepter que le marché doit se détendre et inverser une partie de l’énorme augmentation qui s’est produite.

“Je ne vois pas d’autre solution … aux prix élevés des logements.”



CONSIDÉRER LES CONDITIONS DE L’OFFRE, CONVERTIR LES HYPOTHÈQUES

Afin de se préparer aux augmentations futures, Hogue conseille aux Canadiens de se tenir informés de l’activité du marché et de parler à des spécialistes en prêts hypothécaires pour obtenir des conseils. Il recommande également d’être prudent avec les dépenses et de réduire les dépenses discrétionnaires si nécessaire pour suivre les paiements mensuels.

“Soyez très conscient, d’un point de vue budgétaire, que vous pourriez être confronté à des taux d’intérêt plus élevés sur la route”, a déclaré Hogue.

Ostland recommande également aux Canadiens d’envisager d’ajouter des conditions à leurs offres, comme l’inspection de la maison. Les maisons étant susceptibles de recevoir moins d’offres qu’il y a quelques mois, il est possible que les vendeurs acceptent davantage les conditions lorsqu’ils décident quelle offre accepter, a-t-il déclaré. Il vaut également la peine d’examiner la possibilité de remplacer les hypothèques à taux variable existantes par des hypothèques à taux fixe, a déclaré Ostland.

“[With] beaucoup de prêteurs variables, vous pouvez convertir votre variable en fixe à tout moment », a-t-il déclaré. “Les taux sont plus élevés, mais cela peut vous donner le paiement fixe que vous recherchez et, en fin de compte, cette tranquillité d’esprit.”

Hogue a déclaré qu’il prévoyait une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 50 points de base en juillet, suivie de deux autres augmentations de 25 points de base avant la fin de 2022. À ce stade, a-t-il déclaré, la banque fera probablement une pause dans les hausses de taux afin d’évaluer le situation et déterminer l’impact de ces augmentations sur les niveaux d’inflation au Canada avant de prendre une décision sur la façon de procéder.



Avec des fichiers de Reuters et de La Presse canadienne.