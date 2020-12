Le magasin boutique de Los Angeles, Kitson, s’est retrouvé célébré par les conservateurs sur les réseaux sociaux pour un affichage des fêtes mettant en vedette leurs «gens de l’année», dont le Dr Anthony Fauci et Hunter Biden.

Kitson’s « gens » de l’année commence par une affiche du maire de Los Angeles Eric Garcetti tenant de l’argent à côté d’une citation disant: «Je vais éteindre votre téléphone si vous n’obéissez pas. Target, Costco, Walmart, etc. peuvent vendre des articles non essentiels, mais les petites entreprises sont interdites. »

Garcetti a été fréquemment critiqué pour son leadership pendant la pandémie de Covid-19. Il avait auparavant menacé de couper l’électricité et l’eau aux ménages désobéissant aux ordres d’arrêt, et a récemment annoncé de nouvelles ordonnances de rester à la maison interdisant aux gens de voyager non essentiels.

D’autres pour obtenir leurs propres affiches et faire le magasin «People of the year» incluent le Dr Anthony Fauci, qui siège au groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, et Hunter Biden, fils de Joe Biden.

L’affiche de Hunter comprend la citation: «Où est mon ordinateur portable, mon accord avec la Chine est dessus. N’oubliez pas 10% pour le grand! »

Dans les semaines qui ont précédé les élections, un ordinateur portable appartenant prétendument à Hunter Biden contenait des courriels suggérant que son père était impliqué dans des relations commerciales avec l’étranger alors qu’il était vice-président, ce qu’il a nié dans le passé. Un ancien partenaire commercial de Hunter a affirmé que Joe Biden était mentionné dans la correspondance comme le « grand garçon » pour le garder anonyme.

L’affiche de Fauci l’a fustigé pour ses changements de position sur la pandémie de Covid-19, y compris des conseils dès le début lorsqu’il a dit aux gens de ne porter des masques que s’ils présentaient des symptômes. Il a admis plus tard que cet avis était motivé par la pénurie d’EPI pour le personnel médical.

Une image de Fauci avec son masque abattu lors d’un match de baseball au cours de l’été était insérée.

«Sainte vache, c’est absolument spectaculaire» Le podcasteur et auteur Dave Rubin, qui vit à Los Angeles, a tweeté jeudi, avec des images des affiches.

«Nous, les gens, ripostons», il ajouta.

Holy cow c’est absolument spectaculaire. Kitsons à Los Angeles. Nous, le peuple, ripostons! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/JfeGEuL4B7 – Dave Rubin (@RubinReport) 3 décembre 2020

Je devais venir le voir par moi-même! 😍 Patriots, donnons #Kitson #LosAngeles un peu d’amour pour leur originalité et d’appeler ces hypocrites! pic.twitter.com/Un9ijIs52o – NK (@ nkim7) 3 décembre 2020

« Brillant, » L’acteur et franc-parler conservateur Robert Davi a tweeté en réponse.

Brillant https://t.co/7sRBkAeyqd – Robert Davi (@RobertJohnDavi) 3 décembre 2020

Chaque propriétaire de petite entreprise doit le faire maintenant. CHAQUE. CÉLIBATAIRE. ONE.🔥👇https: //t.co/W05Aag0HOi – Kyle Becker (@kylenabecker) 3 décembre 2020

D’autres ont juré d’acheter des produits dans le magasin, même s’ils ne vivaient pas à Los Angeles.

OUISS! COURAGE!!! Nouveau client Kitsons ici – ils sont en ligne! Faisons cela!! https://t.co/VlDaIjWaW7 – Nan Hayworth, MD (@NanHayworth) 3 décembre 2020

J’habite sur l’autre côte, mais maintenant je veux acheter des produits pour Kitsons à LA! – Beth Schweitz (@ ug1yproduce) 3 décembre 2020

La critique visuelle des démocrates par Kitson est allée encore plus loin alors que d’autres affiches incluent «Hypocrites de 2020!» Parmi les personnes choisies se trouve l’actrice Alyssa Milano, qui porte une casquette du Père Noël dans son affiche et un t-shirt lisant «#Defundthepolice», un mouvement qu’elle soutient, avec une citation: «David, appelle le 911, il y a un écureuil dans notre jardin!»

La citation fait référence à l’avocat de « Defund the Police » appelant le 911 pour ce qu’elle aurait dit être un « armé » homme armé dans son quartier, mais il s’est avéré être un adolescent jouant avec un fusil airsoft.

Découvrez les boules sur les propriétaires de magasin à «Kitson» Los Angeles. C’est la vitrine avant du magasin. Vous pouvez acheter des produits en ligne pour soutenir ce magasin de bad ass. https://t.co/Y2hA26UQg5 Tellement fier d’eux. pic.twitter.com/PuyAHIA0Rc – Armure 4 Animaux 🐘 🐖🐄🐕‍🦺🐓🐟 (@TheRealJornae) 30 novembre 2020

C’est le problème. Nous avons militarisé la police. Protéger et servir? S’il vous plaît. Combien d’enfants affamés coûteraient cet aliment en réservoir? Combien de programmes communautaires cela servirait-il? Combien de fournitures scolaires ou de programmes de garde d’enfants? Services de santé mentale?#DefundPolice https://t.co/eSC0oLecfJ – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 19 juin 2020

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom et la représentante Nancy Pelosi, tous deux démocrates, ont également été critiqués comme « les hypocrites. »

«Des règles pour toi, pas pour moi» L’affiche de Pelosi lit. Inclus est une image de sa rupture avec les directives Covid-19 lors d’une récente visite dans un salon de coiffure.

L’affiche de Newsom est enduite de la citation: «Je demande une meilleure table au French Laundry Restaurant et je veux être assis à l’intérieur avec mes 22 amis», faisant référence à la publication récente de photos d’un dîner organisé par Newsom où aucun invité ne semblait porter de masque et que plusieurs ménages étaient présents, ce que les directives de l’État mettent en garde.

Kitson à Los Angeles, CA.

Ce propriétaire de magasin a vraiment des couilles.

GLOIRE pic.twitter.com/d6Co5NapaL – Caméra d’entraîneur (@coachcamxxx) 28 novembre 2020

Newsom a annoncé un « temporaire » ordre régional de rester à la maison jeudi, resserrant les restrictions sur son État. Toute région considérée à haut risque verra des entreprises jugées non essentielles, comme les bars et les salons de coiffure, obligées de fermer. Cependant, il avait précédemment exclu les studios hollywoodiens du respect d’un couvre-feu d’un mois, estimant que l’industrie« essentiel ».

Les secteurs qui seront temporairement fermés lorsqu’une région est placée dans le Stay-At-Home comprennent: – Les bars

– Vignobles

– Services personnels

– Salons de coiffure / Barbiers – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 3 décembre 2020

