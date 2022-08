Hypocrisie des fans de cricket indiens

Vous pourriez être le meilleur frappeur du secteur, avoir plusieurs records importants à votre nom, répondre aux attentes d’un milliard de fans et avoir l’air en bonne forme physique sur le terrain. Pourtant, si vous ignorez votre santé mentale, les choses autour de vous pourraient s’effondrer. C’est le conseil de Virat Kohli aux futurs sportifs qui sont constamment aux prises avec une montagne de pression lorsqu’ils entrent sur le terrain.

Kohli, qui a connu une période difficile au cours des deux dernières années, avec son siècle précédent enregistré en novembre 2019, a exhorté les gens à rester en contact avec leur moi intérieur. “Personnellement, j’ai vécu des moments où même dans une pièce pleine de gens qui me soutiennent et m’aiment, je me suis senti seul, et je suis sûr que c’est un sentiment auquel beaucoup de gens peuvent s’identifier. Alors, prenez du temps pour vous et reconnectez-vous avec votre cœur », a déclaré Kohli, cité par Indian Express.

Une célébrité de la stature de Kohli peut aussi se sentir seule, malgré tout le faste, le glamour, la famille, les amis et les fans qui l’entourent. Tout enracinement pour lui.

Le moment de vulnérabilité de Kohli qu’il a choisi de partager en toute bonne foi a malheureusement attiré des détracteurs et des commentaires ignobles. “Personne ne vous oblige à jouer. S’il vous plaît, quittez l’équipe indienne », a écrit un utilisateur de Twitter en réaction à la nouvelle. “Honnêtement, il devrait prendre sa retraite du cricket. Lui et le cricket indien seront soulagés.

“C’est pourquoi nous pensons qu’il n’y aura pas d’autre Sachin”, a tapé un autre.

Sachin Tendulkar, le “dieu” du cricket, n’était pas non plus à l’abri des problèmes de santé mentale. Tendulkar a parlé une fois de gérer la pression. Il a également expliqué comment il avait souffert d’anxiété au cours des 10 à 12 années de sa carrière de joueur. “J’ai ressenti de l’anxiété pendant 10 à 12 ans, j’ai passé de nombreuses nuits blanches avant un match. Plus tard, j’ai commencé à accepter que cela faisait partie de ma préparation. Ensuite, j’ai fait la paix avec les moments où je n’arrivais pas à dormir la nuit. Je commencerais à faire quelque chose pour garder mon esprit confortable.

Lorsque les Ben Stokes et les Glenn Maxwell du monde prennent congé pour donner la priorité à leur santé mentale, cela est salué comme une décision saine et adopté par les fans de cricket de notre pays, comme il se doit. Cependant, cela brosse un tableau très contrasté de la façon dont Kohli est traité lorsqu’il parle de sa santé mentale. Son sentiment de solitude étant passé sous silence comme « excuse » pour ses maigres performances montre peut-être que nous connaissons tous les bons mots autour de la santé mentale, mais que nous sommes avares de les prêter aux hommes de notre propre pays. Au bout du compte, ce que les Indiens attendent de leurs « héros » n’est pas une image qui a évolué.

L’absence d’empathie est épouvantable et alarmante mais ce n’est pas surprenant.

Santé mentale et « machisme »

La santé mentale n’est pas exclusive au genre. “Deepika”, a été l’une des réactions d’un utilisateur de Twitter à l’admission de Kohli. Les hommes et les femmes font face à deux lignes différentes de honte lorsqu’ils parlent de santé mentale. Lorsque Deepika parle de sa dépression, c’est considéré comme une « recherche d’attention ». Quand Kohli parle de sa santé mentale, c’est considéré comme « efféminé ». Alors que les femmes faisant preuve de vulnérabilité sont acceptables dans la mesure où cela sert le statu quo, pour les hommes, c’est presque totalement inacceptable.

Marcus Trescothick, Jonathan Trott, Andrew Flintoff et Praveen Kumar font partie des autres hommes qui ont lutté contre la santé mentale au cours de leur carrière et ont choisi d’en faire une priorité.

Derrière les tatouages, le tempérament en éruption et les bouffonneries exagérées sur le terrain – tous considérés comme des marqueurs traditionnels de la masculinité – Kohli est, comme le reste d’entre nous, humain et non un super-héros qui doit se soumettre à des idéaux hyper-masculins.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est définie comme “un état de bien-être physique, mental et social complet, et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité”.

