Hypérion : Les visiteurs de l’arbre le plus haut du monde risquent des amendes

Hypérion, certifié par Guinness World Records comme l’arbre vivant le plus haut du monde, est officiellement interdit aux visiteurs.

Le parc national de Redwood, en Californie, a publié la semaine dernière une déclaration selon laquelle toute personne prise près de l’arbre encourt jusqu’à six mois de prison et une amende de 5 000 dollars.

L’arbre, qui se trouve au fond du parc et n’a pas de sentiers menant à lui, a fait face à une grave dégradation de l’environnement de la part des amateurs de sensations fortes qui l’ont visité depuis 2006, lorsqu’il a été découvert par deux naturalistes.

Le séquoia côtier (séquoia sempervirens) mesure 115,92 mètres (380 pieds) de haut et son nom est dérivé de la mythologie grecque – Hypérion était l’un des Titans et le père du dieu du soleil Hélios et de la déesse de la lune Séléné.

“Hyperion est situé hors sentier à travers une végétation dense et nécessite de lourds” bushwhacking “pour atteindre l’arbre”, lit-on dans un communiqué sur le site Web du parc national.

“Malgré le voyage difficile, la popularité croissante due aux blogueurs, aux écrivains de voyage et aux sites Web de cet arbre hors piste a entraîné la dévastation de l’habitat entourant Hyperion”, indique le communiqué. “En tant que visiteur, vous devez décider si vous ferez partie de la préservation de ce paysage unique – ou ferez-vous partie de sa destruction ?”

Leonel Arguello, chef des ressources naturelles du parc, a déclaré au site d’information San Francisco Gate que la région dispose d’un service de téléphonie mobile et de GPS limité, ce qui signifie qu’il peut être très difficile de sauver des randonneurs perdus ou blessés dans la région.

En plus de l’érosion et des dommages causés à la base de l’arbre, il existe des problèmes secondaires qui proviennent d’un afflux de personnes.

“Il y avait des ordures et les gens créaient encore plus de sentiers secondaires pour utiliser la salle de bain. Ils laissent du papier hygiénique usagé et des déchets humains – ce n’est pas une bonne chose”, a déclaré Arguello.

Les visiteurs humains ne sont pas le seul risque pour ces arbres géants.

Les incendies de forêt sont une préoccupation croissante dans les parcs nationaux de Californie.

En 2021, les responsables des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon ont pris des mesures extrêmes pour protéger certains des plus grands arbres du monde contre les incendies.

Le général Sherman, considéré comme le plus grand arbre du monde – déterminé par sa densité et non par sa hauteur, car il est plus court qu’Hypérion – était enveloppé dans un “matériau à base d’aluminium résistant aux brûlures” semblable à du papier d’aluminium afin de le protéger pendant les ravages dévastateurs. Incendie complexe KNP.