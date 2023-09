Hymne du 11 septembre « Avez-vous oublié ? le chanteur réédite une chanson avec un message d’unité dans une Amérique divisée

Darryl Worley appelle les Américains à se rassembler au milieu de la division du pays avec une version remaniée de son hymne post-11 septembre, « Have You Forgotten? »

Pour marquer le 20e anniversaire du méga-succès de 2003, le chanteur country de 58 ans s’est associé au co-auteur de la chanson originale, Wynn Varble, pour poser une nouvelle question à la nation avec le récent « Have We Forgotten ? «

Tandis que « Avez-vous oublié ? était destiné à rappeler les ravages provoqués par les attentats terroristes du 11 septembre, la suite présente des paroles réorganisées qui promeuvent un message d’unité.

Dans une interview avec Fox News Digital, Worley a expliqué que l’auteur-compositeur-interprète Noah Gordon l’a d’abord approché avec l’idée de proposer une vision moderne des divisions qui déchirent le pays.

LE CHANTEUR COUNTRY DARRYL WORLEY RÉFLÉCHIT À SA CHANSON DU 11 SEPTEMBRE « AVEZ-VOUS OUBLIÉ ? » 20 ANS APRÈS LES ATTAQUES

« Il a dit : ‘Mec, je me suis réveillé à 3 heures du matin ce matin avec cette idée folle' », se souvient Worley. « Je pense que toi et Wynn devriez réécrire de nouvelles paroles pour la chanson ‘Have You Forgotten ?’ à cause de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd’hui, 20 ans plus tard.

« ‘Je crois vraiment que cela pourrait être la chose la plus juste que vous puissiez faire avec cette chanson.’

« Son idée était de l’appeler ‘Avons-nous oublié ?’ et écrivez-le sur notre division et sur la manière dont ce que quelqu’un pourrait faire, le cas échéant, pour apporter un peu d’unité pourrait aider notre nation.

Le chanteur de « I Miss My Friend » a expliqué qu’il était initialement contre l’idée car il ne voulait pas bricoler son plus grand succès.

« Quand il m’en a parlé pour la première fois, je l’ai regardé comme s’il avait une corne qui lui sortait de la tête parce que je ne voulais pas la prendre », se souvient l’artiste country. « J’ai dit : ‘C’est mon joyau de la couronne, mec.’ Je ne veux pas donner « Avez-vous oublié? » un oeil au beurre noir.

« Mais plus j’y pensais, plus je m’y attardais. J’ai pris contact avec Wynn et je lui en ai en quelque sorte parlé. Et donc nous nous sommes réunis et avons fait beaucoup d’introspection et en avons parlé.

« Et nous avons décidé : ‘Hé, vous savez quoi ? Si cela affecte un millier de personnes, et qu’ils ont peut-être juste un petit peu de nouveau processus de réflexion sur ce que nous pourrions faire pour faire partie de la solution plutôt que de la solution. » problème.' »

REGARDER : DARRYL WORLEY PARTAGE L’HISTOIRE DERRIÈRE SA CHANSON DU 11 SEPTEMBRE « HAVE WE FORGOTTEN ? »

Worley a expliqué que les deux avaient décidé d’essayer la nouvelle version.

« J’ai dit : ‘Hé, nous écrivons la chanson. Si elle est horrible, nous la jetterons à la poubelle », a-t-il déclaré. « Et nous ne disons jamais à personne que nous avons fait cela. C’est donc le pire qui puisse arriver. »

Le natif du Tennessee et Varble ont commencé à se rencontrer pour des sessions d’enregistrement, mais Worley a expliqué qu’ils avaient adopté une approche différente cette fois-ci.

« La première chanson était très spontanée », a déclaré Worley. « C’était juste notre intuition. Et cette fois, nous voulions juste être sûrs de bien le dire.

« Ce n’est pas que quelque chose ait vraiment changé dans nos convictions fondamentales. C’est juste que je pense que nous pourrions tous avoir la capacité de faire un petit compromis. Et il semble que le peuple américain soit pris dans ce drame et ce conflit et toujours en désaccord. à propos de quelque chose.

« Et, je veux dire, mec, je reviens sans cesse au 12 septembre, à quel point nous étions unis. La chose la plus étonnante que j’ai vue au cours de toutes mes années. Et je pense que c’est terrible qu’il faille en arriver à quelque chose comme » C’est pour que notre peuple montre sa fierté américaine. Vous savez, rassemblez-vous comme un seul homme. «

Quand « Avez-vous oublié? » est sorti en mars 2003, il a rapidement commencé à grimper dans les charts. Cinq semaines après ses débuts, la chanson a remporté la première place du classement américain Billboard Hot Country, qu’elle a occupé pendant sept semaines consécutives.

La chanson a également marqué le plus grand succès de Worley sur le marché grand public, atteignant la 22e place du classement US Hot 100.

REGARDER : DARRYL WORLEY RÉFLÉCHIT SUR LE 20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CHANSON À HIT, « HAVE YOU FORGOTTEN ? »

Dans les paroles de « Have You Forgotten? » Worley a exprimé sa consternation que les Américains commencent à oublier les nombreuses vies perdues dans les attaques et la terreur qu’ils ont vécue ce jour-là.

Dans son entretien avec Fox News Digital, Worley a rappelé l’horreur qu’il a ressentie alors que les événements du 11 septembre se déroulaient. Il se souvenait de sa crainte qu’une autre attaque soit imminente et pensait à l’époque que le pays tout entier était une cible.

Plus tard en septembre, a déclaré Worley, il s’est rendu pour divertir les troupes combattant en Afghanistan avant le début de la guerre en Irak. Au cours de son voyage, il se souvient avoir été témoin de combats dans une zone de guerre active, ce qui, selon lui, était l’expérience « la plus surréaliste » de sa vie.

« Notre famille est entièrement militaire », a déclaré Worley à Fox News Digital. « Donc, ça a changé ma vie. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j’ai dit à mon manager, j’ai dit: ‘Mec, je dois faire quelque chose.’

« Il semble simplement que nous devrions vraiment nous concentrer sur la tentative de faire quelque chose pour nos militaires. Tous ces hommes et ces femmes qui font des sacrifices incroyables. Je veux dire, juste après le 11 septembre, c’était aussi nos premiers intervenants. Ils étaient dans mon esprit. Je veux dire, ce voyage dans la zone de guerre, ça vient de déclencher un tout nouveau processus de réflexion.

Début 2002-2003, Worley et Varble ont commencé à discuter de l’écriture d’une chanson sur le 11 septembre. Le chanteur a déclaré qu’ils estimaient que l’Amérique avait surmonté trop rapidement les événements tragiques.

ALAN JACKSON RÉVÈLE L’INSPIRATION DE LA CHANSON DU 11 SEPTEMBRE 20 ANS PLUS TARD

« Il éprouvait la même émotion que moi quant à la rapidité avec laquelle nous nous étions éloignés de cette date », a déclaré Worley. « Comme on avait l’impression que nous étions déjà revenus là-dedans. … C’est bizarre, comme une hibernation mentale où nous ne nous souvenons même pas que cela s’est produit si vite.

« Et donc, notre idée était d’écrire une chanson qui ramènerait en quelque sorte la nation là où elle était, mais aussi pour honorer toutes les personnes qui ont fait des sacrifices incroyables et pour dire : ‘N’oubliez pas ça.’ C’est ce qui nous a amené là où nous en sommes aujourd’hui.

« C’est pourquoi nous pourrions lever la main en l’air et dire que nous sommes la nation la plus merveilleuse et la plus puissante de la planète. Et, vous savez, bon sang, mec, 20 ans plus tard, cela a certainement changé. »

Worley a déclaré à Fox News Digital que le couple n’avait à l’origine pas de grands espoirs pour « Have You Forgotten? »

« Nous sommes allés faire un petit deux titres [recording] Le jour où nous avons écrit la chanson, nous avons ri et dit : « Elle restera sur les étagères de nos maisons d’édition et ne sera jamais entendue par personne », a-t-il appelé. « Nous ne le savions pas. »

Alors qu’il célèbre le 20e anniversaire de la chanson, Worley a réfléchi à la façon dont elle a changé sa vie.

« Cette chanson, ‘Have You Forgotten ?’ a été une étape importante dans ma carrière », a-t-il déclaré. « C’était tout simplement fou la façon dont il a décollé tout seul. Il avait en quelque sorte sa propre vie.

STEVE BUSCEMI RÉVÈLE LE SSPT DU 11/9 APRÈS ÊTRE BÉNÉVOLE PAR LA SUITE : « JE NE POUVAIS PAS PRENDRE UNE DÉCISION SIMPLE »

« Et, à ce jour, c’est vraiment une grande partie de ce que je fais. Je continue de mettre de la nourriture sur la table, et c’est une bénédiction pour moi et ma famille. Je suis donc très, très reconnaissant pour cela, mais aussi pour l’opportunité peut-être de mettre à jour cela. un petit peu et jouer un rôle et, dans la prière, rapprocher les gens un peu plus, au lieu de creuser un fossé. »

Worley et Varble ont réécrit la plupart des paroles de la chanson pour encourager les Américains à mettre de côté leurs différences.

Les paroles de la version originale soulignaient de profonds désaccords dans le pays sur la manière de répondre aux attentats du 11 septembre. La chanson s’ouvre sur « J’entends des gens dire que nous n’avons pas besoin de cette guerre / Je dis qu’il y a certaines choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre / Qu’en est-il de notre liberté et de ce morceau de terrain / Nous n’avons pas pu les garder en reculant. «

Au début de la nouvelle chanson, Worley chante : « J’entends des gens dire que nos meilleurs jours sont révolus / Un peuple autrefois uni ne peut même plus s’entendre / Une nation si divisée, un pays déchiré en deux / C’est vraiment dommage après tout. que nous avons vécu. »

Alors que le refrain de la chanson originale demande aux Américains s’ils ont déjà oublié les événements tragiques du 11 septembre, « Have We Forgotten ? » les exhorte à se souvenir d’une époque où le pays pouvait « accepter d’être en désaccord ».

En une seule ligne, Worley implore le pays de s’unir, en chantant : « Le monde entier nous regarde pendant que nous tournons en rond / Nous devons nous rassembler, vous tous, et nous ferions mieux de le faire maintenant. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Worley a déclaré à Fox News Digital qu’il se concentrait sur la promotion de « Have We Forgotten? » afin que le message de la chanson soit entendu par le plus grand nombre.

« Il ne s’agit pas vraiment d’un projet visant à acquérir de la gloire, de la fortune ou quoi que ce soit de ce genre », a-t-il déclaré. « Nous voulons juste que les gens entendent cela. Nous voulons que cela ait une chance d’être diffusé, vous savez, que ce soit à travers les cycles et circuits de radio country ou si c’est juste numérique, cela n’a pas d’importance. Nous voulons juste que les gens entendent cela. entendez le message.