Hymne de l’Olympiade d’échecs optimiste d’AR Rahman 2022

Compositeur lauréat d’un Grammy et d’un Oscar, AR Rahman a composé un hymne pour l’Olympiade internationale d’échecs, 2022 qui se tiendra à Chennai à partir du 28 juillet. Rahman peut également être vu en train de jouer dans la vidéo promotionnelle intitulée ‘Welcome to Namma Ooru (Our City) Chennai ‘.

Dans la vidéo, le compositeur est vêtu de tout blanc car il apporte la fusion des vêtements traditionnels et contemporains. Le compositeur a associé le veshti traditionnel à une chemise blanche complétée par une veste blanche et des chaussures noires.

La vidéo montre le compositeur chantant et se balançant sur la musique alors qu’il marche sur le célèbre pont Napier construit sur la rivière Cooum. Le pont est un accroche-regard car il a été peint thématiquement comme un échiquier pour la prochaine Olympiade. Le pont est une identification célèbre de Chennai car il relie l’Université de Madras et Island Grounds.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, est également vu dans la vidéo alors que les danseurs se produisent sur fond de monuments de Mamallapuram. Le clip commence par “Bienvenue à Namma Ooru Chennai” et se poursuit par les mots “Varuga Varuga Tamizhnattukuu Varuga” (Warm Welcome to Tamil Nadu) qui sont entrecoupés tout au long de la vidéo.

L’Olympiade internationale d’échecs, organisée par la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) est un tournoi d’échecs biennal dans lequel s’affrontent des équipes représentant des nations du monde.

En raison de la pandémie de Covid-19, les Olympiades d’échecs 2020 et 2021 se sont déroulées en ligne. En 2021, l’Olympiade a été virtuellement hébergée par la Chine et s’est déroulée du 20 août au 15 septembre 2021 sur le serveur de Chess.com. La Russie a remporté le tournoi avec les États-Unis en deuxième position, et la Chine et l’Inde à égalité pour la troisième place. Alors qu’en 2020, l’Inde a été annoncée comme co-médaillée d’or de l’Olympiade avec la Russie.

La naissance de l’Olympiade d’échecs remonte à 1924 lorsqu’elle a été organisée officiellement. La FIDE a organisé la première Olympiade officielle en 1927 à Londres.

