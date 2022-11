Hymne de la Coupe du monde de la Nouvelle-Angleterre

David Baddiel (à gauche), Frank Skinner (à droite) et Ian Broudie de The Lightning Seeds (au centre) ont sorti une troisième version de ‘Three Lions’. David Davies/PA Images via Getty Images

Les fans anglais chantent que “le football rentre à la maison” depuis près de 30 ans et maintenant une nouvelle version de la chanson qui leur a donné ce refrain familier, “Three Lions” est sortie avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La chanson est un hymne de terrasse depuis sa première sortie par les comédiens David Baddiel et Frank Skinner et le groupe The Lightning Seeds en 1996 en tant que chanson officielle du pays hôte du Championnat d’Europe de cette année-là (qui avait pour slogan “Football Comes Home”. “)

Mis à part l’air enjoué, une partie du charme durable de la chanson est le fait que les “trente ans de souffrance” se lamentent dans les paroles originales – une référence au moment où l’équipe masculine d’Angleterre a remporté son seul grand honneur international au Championnat du monde de 1966. Tasse – continue de tourner lentement. Ils ont failli réinitialiser cette horloge ces dernières années, mais hélas, le décompte s’élève maintenant à 56 ans de blessure.

L’Angleterre n’a pas pu tirer le meilleur parti du football en rentrant à l’Euro 96, s’inclinant aux tirs au but en demi-finale face aux éventuels vainqueurs, l’Allemagne après que Gareth Southgate – désormais entraîneur de l’Angleterre – ait raté un coup de pied crucial lors de la fusillade.

Cependant, cela n’a pas empêché la nation de prendre la chanson à cœur, et elle a atteint la première place du classement des singles britanniques à deux reprises au cours de cet été.

Une nouvelle version a ensuite été rééditée deux ans plus tard pour coïncider avec la Coupe du monde de 1998, avec un nouvel ensemble de paroles faisant référence à la course profonde de l’Angleterre à l’Euro 96 et à la façon dont leurs “héros vêtus de gris” avaient renouvelé l’espoir d’un nation toujours en attente.

Ce ne devait pas être le cas – l’Angleterre est sortie en Argentine en huitièmes de finale après le carton rouge de David Beckham et d’autres tirs au but – mais cela n’a pas empêché “Three Lions” de suivre les exploits de l’équipe nationale pour le prochain deux décennies.

La chanson a connu un nouveau souffle depuis 2018, lorsque l’Angleterre de Southgate s’est rendue jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, puis a terminé deuxième de l’Euro 2020 contre l’Italie – après avoir perdu la finale à Wembley (yep , vous l’avez deviné) aux tirs au but et les supporters anglais continueront de se dire que “ça rentre à la maison” à l’approche et pendant chaque tournoi, au grand désarroi et à la dérision du reste du monde.

Forts de cette nouvelle vague de popularité, Baddiel et Skinner sont de retour avec une toute nouvelle version de “Three Lions” avant la Coupe du monde 2022 – une version mise à jour du classique avec un nouveau titre qui sert de clin d’œil au moment particulier du tournoi de cette année.

Avec les Lightning Seeds à nouveau recrutés pour fournir la musique, “Three Lions (It’s Coming Home for Christmas)” est sorti cette semaine avec une autre série de paroles révisées.

Au milieu d’une rafale de jeux de mots de Yuletide (“Trois Lions sur un traîneau”, “la formation d’arbres de Noël”) et de blagues ironiques sur la FIFA “Quand ils ont décidé pour le Qatar, ils auraient dû vérifier VAR”, il y a aussi des références à l’équipe féminine d’Angleterre réussir à ramener le football “à la maison” à l’Euro 2022 cet été. En fait, la vidéo démarre même avec un clip des Lionnes célébrant leur triomphe en sérénadant l’entraîneur Sarina Wiegman avec leur propre interprétation de la chanson.

Bien sûr, le refrain emblématique “It’s Coming Home” a été rendu légèrement redondant après que les Lionnes l’ont finalement fait en battant l’Allemagne à Wembley, mais Baddiel et Skinner ont révélé qu’ils ressentaient le besoin de chanter leur hymne une fois de plus pour aider les hommes. font de même au Qatar.

“Nous n’avons pas pu résister au fait que la Coupe du monde était à Noël, et les gens ont dit dans le passé que les chansons de football sont un peu ringardes, et évidemment les chansons de Noël sont un peu ringardes”, a déclaré Skinner à “The One Show” de la BBC. “

“En mathématiques, deux négatifs font un positif, donc nous pensons qu’il y a tellement de mauvais goût que ça va être un classique.”

Baddiel a ajouté: “Les Lionnes l’ont ramené à la maison, le football est rentré à la maison et certains diraient que c’est la fin de la chanson, arrêtez de la chanter.

“Mais nous avons décidé de lui donner une chance de plus sur la base que les gars ne l’ont pas ramené à la maison.”

Quoi que vous pensiez de la nouvelle version (même Baddiel et Skinner eux-mêmes chantent “une chanson de Noël de football, pas du tout dégradante…”), il est probable que vous entendrez encore des supporters anglais scander “ça rentre à la maison” au Qatar et à d’autres tournois pendant de nombreuses années à venir.