Hymne de Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan-Raftaar fait équipe pour assurer un divertissement à haute tension ; public d’avoir le pouvoir ultime [WATCH HERE]

L’émission de télé-réalité Bigg Boss a été parmi les émissions les plus aimées et les plus controversées. L’année dernière, les créateurs ont lancé une version OTT de l’émission télévisée. Il était animé par Karan Johar. Bien, Bigg Boss OTT est de retour avec sa deuxième saison et cette fois, c’est Salman Khan qui va prendre place en tant qu’hôte. En laissant tomber des teasers et des promos, les fabricants créent suffisamment de buzz autour de la même chose. Maintenant, l’hymne Bigg Boss OTT 2 est sorti et il met en vedette Salman Khan et Raftaar.

Salman Khan et Raftaar figurent dans l’hymne Bigg Boss OTT 2

La vidéo promotionnelle commence avec Salman Khan présentant le thème de cette saison. Beaucoup de nouvelles choses ont été incorporées dans cette saison et le public aura le pouvoir ultime sur le jeu. L’interactivité en direct a été introduite cette saison, ce qui signifie que le public pourra contrôler les tâches comme celle de la ration et plus encore. Le streaming multicaméra a également été introduit afin que le public puisse voir tout ce qui se passe dans tous les coins de la maison. Le chat en direct et tout a également été incorporé.

L’hymne Bigg Boss OTT 2 a été créé par Raftaar. Salman Khan et le rappeur réussissent le crochet de l’hymne. Le rap révèle tout sur les éléments nouveaux et intéressants de Bigg Boss OTT 2.

Regardez l’hymne Bigg Boss OTT 2 de Salman Khan et Raftaar ci-dessous:

Êtes-vous excité? Bigg Boss OTT 2 sera diffusé à partir du 17 juin. Il sera cette fois en direct sur Jio Cinema. Beaucoup de noms font le tour des moulins à potins en tant que candidats probables de Bigg Boss OTT 2. De Sambhavna Seth, Faisal Shaikh, Anjali Arora, Pooja Gor à Umar Riaz, il y a beaucoup de rumeurs sur les stars qui vont entrer le spectacle. Cependant, rien n’est encore fixé. La dernière en date est que la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ayesha Singh, a été approchée pour faire partie de Bigg Boss OTT 2.