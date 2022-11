Hyena trouve le meilleur ami d’un homme et le câline dans une immense cage

On tombe souvent sur d’adorables vidéos d’interactions homme-animal sur les réseaux sociaux. Alors que la plupart d’entre eux sont entre un animal de compagnie et son propriétaire, certains surprennent Internet en montrant un humain apprivoiser un animal sauvage. Et, une de ces vidéos d’un homme jouant et câlinant avec une hyène dans sa cage est devenue virale sur Instagram.

La vidéo, publiée sur Instagram avec la légende “Meilleur ami”, montrait un homme en train de se détendre avec le prédateur dans une cage à taille humaine. La vidéo s’ouvre avec l’homme gardant ses bras derrière son dos et se câlinant avec l’hyène. L’animal sauvage a également été vu en train de rendre l’amour alors qu’il continue de frotter sa tête contre la tête de l’homme. Vers la fin de la vidéo, elle s’allonge sur les genoux de l’homme pendant qu’il la caresse.

La séquence a été publiée sur Instagram le 26 octobre. En près d’un mois, elle a recueilli plus de 13 000 vues et plus de 60 000 j’aime sur l’application de partage de photos.

Selon l’African Wildlife Foundation, les hyènes sont les grands carnivores les plus répandus en Afrique. Il existe trois espèces d’hyènes – brunes, rayées et tachetées. Celle de la vidéo est une hyène tachetée, qui atteint les plus grandes tailles.

En regardant la vidéo, de nombreuses personnes ont afflué vers la section des commentaires du message pour exprimer leur choc à la vue du lien unique de l’homme avec l’hyène. Un utilisateur a fait remarquer : « Les gens ne se rendent pas compte qu’ils sont plus gros que le chien moyen. Plus puissant et dangereux aussi.

Un autre a souligné: «Leurs mâchoires sont parmi les plus puissantes sur terre. Ils sont conçus pour casser les os pour atteindre la moelle osseuse, car ils vont récupérer. Mais ce sont aussi d’excellents chasseurs de meute. Bien sûr, ils sont dangereux, mais parce qu’ils sont génétiquement conçus pour vivre dans un cadre social coopératif, s’ils sont reçus assez tôt et correctement formés, on peut leur faire confiance avec leurs maîtres.

Que pensez-vous de ce lien unique entre l’homme et l’animal ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici