Hyena douche le propriétaire du zoo de reptiles avec des baisers, la vidéo devient virale

Passionné de reptiles populaire, Jay Brewer a envoyé Internet dans un étourdissement avec une vidéo très mignonne d’une hyène. Fondateur de The Reptile Zoo et propriétaire du magasin Prehistoric Pets à Fountain Valley, Brewer partage souvent d’adorables vidéos d’animaux sauvages interagissant avec les humains. Dans les images téléchargées par l’ancien pêcheur, on peut voir une hyène sauvage, une espèce connue pour être un chasseur habile et pour sa nature prédatrice, se lier avec l’éleveur de reptiles d’une manière jamais vue auparavant.

Les images tournées en Afrique, dans lesquelles la hyène extrêmement adorable au milieu de la jungle, a embrassé Brewer à plusieurs reprises alors qu’il serrait étroitement l’animal dans ses bras. Brewer a plongé dans le lac et est vu jusqu’au cou dans l’eau tandis que l’hyène enthousiaste a gâté l’humain avec une démonstration d’affection à l’image d’un chien. « Oh, espèce de fou », l’entend-on dire dans le clip

Le clip est devenu viral avec plus d’un million de vues après avoir été partagé sur Instagram par le fondateur du Reptile Zoo en Californie. « Je n’aurais jamais pensé recevoir des baisers d’une hyène, mais je ne sais jamais ce qui va se passer ici », a-t-il écrit en partageant la publication sur la plate-forme de partage de photos.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la vidéo devienne virale et soit inondée de tonnes de réactions. Le clip a également recueilli des milliers de likes et de commentaires d’internautes. De nombreux utilisateurs ont été ravis de voir l’affection de l’animal envers Brewer. Un individu a posté « Inestimable ». « Je m’amuse avec toi Jay », a plaisanté un autre. « Quelle âme courageuse vous êtes ! », a déclaré un commentateur. À cela, Brewer a répondu en disant: « C’était facile quand la hyène était si mignonne ». « Wow, tout simplement génial. Vous avez vécu », a déclaré un individu. « Vous êtes très aventureux de jouer avec Ed du Roi Lion. Tu as une vie cool mon gars ! une personne a écrit, surpris.

Brewer a souvent été aperçu dans de nombreuses vidéos s’approchant de près de dangereux reptiles qui se sont confortablement enroulés autour de lui. Les autres téléchargements du gardien de zoo incluent le fait de nourrir les iguanes, de porter un alligator géant sur son épaule ou de passer du temps avec Venomous Vipers.

