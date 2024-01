Hydrogen Events – Gen-Hy sera présent à Hyvolution Paris – Stand 6D23.

Gen-Hy, start-up française proposant des solutions innovantes pour la production d’hydrogène vert, participera au salon Hyvolution Paris, rendez-vous incontournable des acteurs de l’hydrogène en France et en Europe, qui se tiendra les 30 et 31 janvier et 1St ok février 2024 à Porte de Versailles.

Cette vitrine permettra à Gen-Hy de présenter ses dernières évolutions technologiques, de partager son expertise technique avec d’autres acteurs de la filière hydrogène et de proposer ses solutions innovantes.

Gen-Hy exposera tous ses produits : les membranes brevetées Gen-AEM® (Anion Exchange Membrane), le revêtement de membrane catalytique en matériaux de terres rares libres, le revêtement d’électrode catalytique en matériaux de terres rares libres et les empilements.

Gen-Hy présentera également son nouveau banc de test industriel de durée de vie destiné aux acteurs de l’hydrogène (alcalin, AEM et PEM) qui ont besoin de qualifier leurs procédés et leur production. Automatisé, sécurisé et simple d’utilisation, ce banc de test permet une analyse complète et précise de la durée de vie des stacks et de leurs composants.

En ce début d’année, Gen-Hy lance ses électrolyseurs, membranes AEM, électrodes et bancs de tests à vie.

À propos de Gen-Hy :

Gen-Hy est la marque commerciale de « Gen-Hy Cube SAS », une Newco créée par Gen-Hy SAS pour acquérir de nouveaux actionnaires tels que le groupe Eiffage et Saint-Gobain.

Depuis 2019, Gen-Hy conçoit et fabrique des solutions énergétiques intégrant des technologies exclusives capables d’exploiter l’énergie hydrogène en toute fiabilité, sécurité et performance. Gen-Hy propose des solutions de production d’hydrogène pour la mobilité, le stockage, l’approvisionnement en énergie et le nettoyage des moteurs de grande capacité.

8 fabricants de membranes AEM dans le monde, dont 3 en Europe, dont Gen-Hy

2 fabricants d’électrodes alcalines dans le monde, dont Gen-Hy

