Hydro-Québec défend son réseau après qu’une tempête a plongé des milliers de personnes dans le noir

La grande majorité des Québécois qui ont perdu l’électricité pendant un système de tempête de plusieurs jours peuvent s’attendre à ce que leurs lumières et leur chauffage se rallument d’ici mercredi, a déclaré le chef d’Hydro-Québec.

À un moment ou à un autre au cours des derniers jours, plus de 560 000 clients n’avaient plus d’électricité alors que Québec était secoué par des bourrasques de neige et des vents violents lors d’une tempête qui a frappé pour la première fois tard jeudi soir.

Lundi matin, environ 70 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours sans électricité.

“Aujourd’hui et demain vont être longs”, a déclaré la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, lors d’une conférence de presse lundi sur ce qui était, pour certains, leur quatrième jour sans électricité.

Brochu a défendu la stabilité du réseau électrique, qui, selon le vérificateur général du Québec dans un récent rapport, fonctionne de moins en moins bien malgré les efforts de la société d’État pour réduire le nombre de pannes depuis 2020.

Au lieu de cela, le nombre de pannes d’électricité augmente au milieu d’une «baisse marquée» du service fourni à des millions de clients à travers la province, selon le rapport annuel de Guylaine Leclerc publié le 7 décembre.

Le nombre de pannes de courant au cours de la dernière décennie est passé de 36 314 en 2012 à 42 035 en 2021.

Selon Hydro-Québec, le nombre de pannes causées par la tempête du week-end dernier était inévitable.

“Tout équipement confronté à des vents de 100 ou 120 km/h serait dans la même situation. Nous sommes confrontés à une situation météorologique extrême”, a déclaré Brochu aux journalistes lors de la conférence de presse juste avant midi lundi.

“Il n’y a aucun lien” entre les pannes et l’état du système électrique, a-t-elle précisé.

Nos équipes continuent leur travail de terrain jour et nuit, mais il reste toujours environ 70 000 résidences à raccorder partout à travers le Québec. La très grande majorité des #pannes restantes touchées un petit nombre de clients à la fois.

Les équipes d’Hydro adoptent une approche “chirurgicale” pour rétablir le courant aux clients restants, ont appris les journalistes lundi. Sur les quelque 2 000 pannes, environ la moitié d’entre elles impliquent cinq clients ou moins, ce qui complique les efforts de rétablissement, a déclaré Hydro-Québec.

“Alors [we’re] vraiment travailler très dur pour restaurer très peu de gens [at a time]. C’est pourquoi cela prend plus de temps », a déclaré Brochu, ajoutant que dans certains cas, les équipages doivent utiliser des motoneiges pour atteindre les zones rurales touchées par la tempête.

Des équipes d’autres parties de la province ont été déployées pour aider à l’opération de rétablissement, mais la société d’État a déclaré qu’elle ne pouvait pas donner de calendrier pour le rétablissement du courant pour tout le monde.

“Nous ne pouvons rien garantir car il y a des endroits que nous n’avons pas encore vus. Nous commençons tout juste à faire voler des hélicoptères au-dessus de certaines régions, donc jusqu’à ce que nous ayons réellement un visuel de certaines des pannes, il sera très prématuré pour moi de dire Tout à fait [when] nous savons exactement quand nous serons de retour », a déclaré Brochu.

L’INFIRMIÈRE FAIT NOËL, PASSE DES VACANCES DANS LE NOIR

À 13 h 30 lundi, les régions qui avaient le plus de pannes étaient Québec (21 155 clients), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (10 257 clients et la Côte-Nord (8 778 clients). Seulement quelques centaines de personnes sur l’Île de Montréal n’avait pas d’électricité lundi.

Louise Bissonette faisait partie des quelque 1 000 clients des Cantons-de-l’Est encore privés d’électricité lundi.

L’infirmière avait hâte de passer enfin Noël avec sa famille cette année chez elle à Sutton, au Québec, mais ses projets de vacances ont été ruinés le 23 décembre lorsqu’elle s’est réveillée à 6 heures du matin sans électricité.

Louise Bissonnette avec sa famille. (photo envoyée)

Au lieu de savourer son repas habituel du réveillon de Noël, sa famille s’est réunie dans le noir autour d’une table d’ailes de poulet qu’elle a cuisinées dans une friteuse à air branchée à un générateur et à des sushis.

“Les quatre dernières années avec COVID et tout ça n’a pas été de très bons Noëls. Et c’est le deuxième Noël où nous n’avons pas d’électricité”, a-t-elle déclaré lundi à CTV News lors d’un appel Skype depuis sa voiture – le “plus chaud lieu d’être en ce moment.”

“C’est un peu décevant. Heureusement, nous sommes tous en bonne santé. Les infirmières, c’est notre principale priorité. Nous sommes tous en bonne santé et tout le monde va bien. J’attendais vraiment avec impatience un Noël plus normal après COVID et tout, et cela n’a pas arriver ce Noël. Mais je suis reconnaissant de pouvoir voir mes gars un peu et tout le monde est en sécurité.

Elle espère que l’électricité sera rétablie afin qu’elle puisse prendre une douche chaude chez elle avant de retourner travailler demain.

Hydro-Québec a déclaré dans un avis à ses clients le matin de Noël que “le pire de l’événement météorologique est derrière nous”.

“Veuillez noter que les délais de rétablissement du service indiqués sur la carte sont approximatifs et peuvent varier en fonction du nombre de pannes et du type de dommages. Nos équipes s’efforcent de rétablir le service le plus rapidement possible.”

Hydro-Québec a déclaré sur Twitter qu’à certains endroits, des équipes peuvent être appelées pour réparer des lignes électriques, mais être ensuite envoyées à un autre endroit considéré comme prioritaire ou en cas d’urgence.

