Hyderabadi Biryani surmonté de 3,5 Lakh de commandes en ligne en Inde le soir du Nouvel An

Hyderabadi Biryani était en tête pour satisfaire les papilles gustatives des gens à travers le pays. Un total de 3,5 lakh de commandes en ligne pour le biryani ont été effectuées jusqu’à 22h25 le 31 décembre dans le cadre des célébrations du Nouvel An, a révélé un sondage réalisé par la société de livraison de nourriture en ligne Swiggy.

Selon le sondage, 75,4% des commandes en ligne ont été passées pour Hyderabadi Biryani, 14,2% pour Lucknowi Biryani et les commandes passées pour Kolkata Biryani représentaient 10,4% du total des commandes en ligne samedi.

Il a indiqué que jusqu’à 1,65 lakh biryanis avaient été livrés aux clients à 19h20. Le restaurant Bawarchi, l’un des restaurants biryani populaires d’Hyderabad, a livré samedi deux biryanis par minute. Le restaurant a préparé jusqu’à 15 tonnes de biryani pour répondre à la demande, selon le sondage.

Pendant ce temps, les États Telugu ont établi un nouveau record de vente d’alcool le 31 décembre dans le cadre des célébrations du Nouvel An. À Telangana, de l’alcool d’une valeur de Rs.215,74 crore a été vendu en une journée et les buveurs de la ville animée d’Hyderabad avaient consommé de l’alcool d’une valeur de Rs.37,68 crore en 24 heures. L’Andhra Pradesh a également enregistré la vente d’alcool à Rs.127 crore le 31 décembre. La vente record d’alcool dans les deux États Telugu a également été attribuée aux gouvernements des États concernés en autorisant les propriétaires à ouvrir les cavistes au public jusqu’à minuit et à gérer les bars. pour les buveurs jusqu’à 1h du matin.

Les célébrations du Nouvel An à Hyderabad ont eu une conclusion tragique où deux personnes, dont une femme, ont été tuées lorsqu’une voiture en excès de vitesse les a heurtées près de Banjara Hills Rd. No 3 vers 5h30 le dimanche. Il est rapporté que la tragédie s’est produite lorsqu’un étudiant en génie a déclaré être en état d’ébriété alors qu’il conduisait la voiture avec son ami sur le chemin de Punjagutta depuis Jubilee Hills Check Post.

Deux personnes ont été blessées et trois voitures ont été endommagées dans l’incident. Le défunt a été identifié comme Eswari de Bhimavaram et Srinivas de Raulapalem dans l’Andhra Pradesh. Les blessés ont été transférés dans un hôpital privé voisin et les corps des personnes décédées ont été transférés à l’hôpital Gandhi pour une autopsie.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici