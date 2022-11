Hyderabad se prépare pour la toute première course du championnat du monde de Formule E en Inde

Les préparatifs battent leur plein à Necklace Road, sur les rives de Hussainsagar, à Hyderabad, pour la toute première course du championnat du monde de Formule E en Inde.

Pour le championnat de Formule E, prévu les 10 et 11 février, une piste de 2,37 km a été construite sur laquelle 22 pilotes de 11 équipes, venant de différentes régions du monde, participeront et piloteront des monoplaces électriques. La course est organisée par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), en collaboration avec le gouvernement Telangana.

Avant le grand événement, la Hyderabad Metropolitan Development Authority (HMDA), en association avec l’Indian Racing League (IRL), va organiser deux courses – un essai sur piste, pour tester sa préparation pour la course en février.

Le premier test en temps réel aura lieu les 19 et 20 novembre, puis à nouveau les 10 et 11 décembre.

Selon Hindustan Times, un haut responsable du HMDA a informé “Au moins 22 voitures de course électriques participeront à l’essai pour s’assurer que la piste est adaptée au méga événement et que toutes les exigences sont remplies conformément aux spécifications de la FIA”.

Il a déclaré que les voitures de Formule E peuvent atteindre une vitesse de 300 km/h sur les circuits urbains, en particulier sur les routes noires, contrairement aux voitures de Formule I, qui doivent avoir des pistes spéciales.

Cependant, les travaux de construction ne sont pas encore terminés autour du lac Hussainsagar car les autorités doivent prendre toutes les dispositions, y compris la construction de galeries pour permettre à plus de 35 000 téléspectateurs de regarder l’événement.

Le responsable a déclaré: “Des équipements de sécurité spéciaux tels que des barrières techniques professionnelles, des clôtures anti-débris et d’autres infrastructures de piste connexes sont en cours de construction autour des pistes pour répondre aux exigences de sécurité strictes.”

Il a en outre déclaré que le championnat apportera une reconnaissance mondiale à la ville d’Hyderabad aux côtés de Londres, Paris, Monaco et Berlin qui sont déjà connus dans le circuit de course.

“L’événement prouvera également qu’Hyderabad envisage la durabilité et la promotion des technologies EV, qui sont la pierre angulaire des courses de Formule E”, a-t-il ajouté.

Outre l’événement principal, le gouvernement de Telangana a également annoncé qu’il organiserait une série d’événements tels que le Hyderabad EV Summit, le Rall-E Hyderabad et le Hyderabad E-Motor Show dans le cadre de la semaine de l’e-mobilité d’Hyderabad. du 6 au 11 février.

Cependant, la Formule E en Inde a également attiré l’attention des amoureux de la nature qui se sont opposés aux travaux de construction en raison de leurs répercussions possibles sur la nature.

Les amoureux de la nature ont déclaré que plus de 200 arbres sur les rives du lac Hussainsagar ont été licenciés lors de la construction de la piste de course.

“Nous sommes extrêmement attristés de publier ce rapport de NTR Marg près de Necklace Road. Environ 200 arbres d’or (Tabebuia aurea) très appréciés ont été retirés pour la course de Formule E en février 2023. Des palmiers et d’autres arbres ont également été transférés au parc Sanjeevaiah. Seuls 78 arbres d’or sont restés debout. C’est tragique et ironique dans une ville qui vient de remporter un prix vert », a déclaré sur les réseaux sociaux un militant de Save Banyan Trees of Chevella, un groupe d’écologistes d’Hyderabad.

Mais de l’autre côté, le responsable du HMDA avait déclaré qu’il n’y avait aucun dommage aux grands arbres et que seuls ceux du terre-plein et du sentier avaient été enlevés.

