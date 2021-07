Hyderabad obtient les deux premières cliniques pour transgenres de Telangana

Le futur n’est pas binaire. Après la suppression de l’article 377 en 2018, l’Inde a lentement commencé à accepter sa communauté queer. Même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la société ne les normalise. Cependant, nous avons peut-être déjà commencé de petits pas dans la bonne direction. Plus tôt cette semaine, Telangana a eu ses deux premières cliniques pour transgenres. Les deux cliniques transgenres font partie des plans du gouvernement de l’Union visant à avoir des cliniques transgenres exclusives dans différentes villes métropolitaines. Ce plan fait partie du mandat de la loi sur les personnes transgenres de 2019. Pour lancer l’initiative, Hyderabad a obtenu deux cliniques dont la portée devrait s’étendre bientôt à d’autres régions de l’Inde.

La militante trans Rachana Mudraboyina a déclaré à Telangana Today qu’Hyderabad avait été choisie comme point de départ, peut-être en raison de la prévalence plus élevée du VIH parmi les personnes transgenres à Hyderabad. « La prévalence du VIH parmi les transgenres ici est de 6,47 % par rapport à la moyenne nationale de 3,13 %. L’Inde est partenaire des objectifs communs de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) sur les résultats en matière de santé et s’associe à l’Organisation nationale de lutte contre le sida (NACO) pour éradiquer le sida d’ici 2030. Le projet USAID Accelerate fournit également une assistance technique à la NACO dans son efforts », a déclaré Mudraboyina.

« La Hyderabad Transgender Community Clinic s’intègre parfaitement dans la mission et les objectifs de l’USAID du projet Accelerate pour prévenir le VIH et soutenir les services de traitement antirétroviral (ART) chez les transgenres. La clinique s’efforce également d’améliorer le statut socio-économique de la communauté et de prendre soin du bien-être général », ajoute-t-elle.

Les deux cliniques ont ouvert en 2021 – la première à Narayanguda le 29 janvier et la seconde le 11 juillet à Jeedimetla. La deuxième clinique a été inaugurée par l’artiste drag, Sushant Divgikar. Dans un post Instagram, la star de télé-réalité a partagé la nouvelle. Avec une photo montrant les médecins, conseillers, psychologues, agents de proximité et alliés hétérosexuels transgenres, Divgikar a écrit que la clinique était «financée et soutenue par @johnshopkinsu».

La clinique est entièrement dirigée par des représentants trans et accueille tous les membres de la communauté sous l’égide plus large : des hijras, hommes trans, travestis, personnes de genre non conforme, jogtis à shiva shaktis. La clinique s’occupe des services de santé généraux, des conseils et des médicaments sur l’hormonothérapie et les procédures d’affirmation de genre ; conseil en santé mentale; Services de conseil, de prévention et de traitement du VIH/IST ; services d’aide juridique et de protection sociale.

