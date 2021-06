Hyderabad FC signe le jeune ailier Abdul Rabeeh AK

L’Hyderabad FC a recruté le jeune ailier Abdul Rabeeh AK pour la prochaine saison de la Super League indienne (ISL), a annoncé mardi le club.

Le joueur de 20 ans originaire de Malappuram devient le deuxième nouvel ajout au club cette saison.

Rabeeh a figuré dans les ligues de jeunes de la Fédération indienne de football (AIFF) aux niveaux U-16 et U-18, à l’exception de la ligue de 2e division.

Il a passé la saison 2020/21 avec Luca SC, Malappuram, jouant un rôle crucial pour son équipe dans la Kerala Premier League, où il a été ciblé par les éclaireurs du HFC.

Après avoir rejoint le HFC, Rabeeh a déclaré : « L’Hyderabad FC est actuellement un club où la plupart des jeunes footballeurs aimeraient jouer. L’opportunité qu’ils offrent aux jeunes comme moi est quelque chose que je ne peux pas laisser tomber. Leur contribution majeure à l’équipe nationale donne confiance à tous les jeunes joueurs, et j’ai hâte de faire partie du club et de montrer ma qualité. »

Ailier polyvalent, qui peut également fonctionner comme arrière latéral, Rabeeh rejoint en tant que joueur de développement. Alors qu’il vise à percer dans l’équipe première, l’entraîneur de l’équipe réserve, Shameel Chembakath, pense que le jeune sera un ajout précieux à l’équipe.

« J’ai vu beaucoup de jeunes avec du potentiel aller et venir. Mais Rabeeh est un joueur qui s’est toujours démarqué. Il a la capacité de contrôler le tempo du jeu même contre des adversaires plus coriaces. De plus, il a du potentiel en termes de vitesse, d’accélération et d’habileté, et il travaille beaucoup chaque jour », a déclaré Shameel.

