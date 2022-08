Hyderabad FC nomme une équipe de 27 joueurs pour la Durand Cup

Le Hyderabad FC a nommé son équipe de 27 joueurs qui se rendra à Imphal pour la 131e édition de la Durand Cup, qui débutera le 16 août.

Dans ce qui sera leur deuxième apparition dans la compétition, le HFC a nommé une équipe solide dirigée par l’entraîneur Manolo Marquez, vainqueur de la Super League indienne, qui a participé à la 130e édition du tournoi avec une équipe jeune.

Avec quelques nouveaux visages dans l’équipe, le HFC aura également ses six joueurs étrangers pour la campagne de la Coupe Durand, où ils sont tirés au sort dans le groupe C.

La 131e édition de la Coupe Durand se jouera dans un format élargi, avec 20 équipes prêtes à se battre pour la gloire dans l’un des tournois les plus prestigieux du sport.

Les 20 équipes comprennent cinq équipes de la I-League et quatre équipes des Services ainsi que les 11 équipes de l’ISL, les matchs devant se jouer dans trois villes différentes.

Hyderabad affrontera son compatriote de l’ISL, le Chennaiyin FC, en phase de groupes, ainsi que le NEROCA FC, le TRAU FC et l’Army Red Football Team qui sont tirés au sort dans leur groupe.

Les matchs du groupe C se joueront au stade Khuman Lampak d’Imphal. Le stade de Salt Lake et le stade Kishore Bharati au Bengale occidental et le stade d’athlétisme Indira Gandhi à Guwahati, Assam sont les sites pour le reste des matchs de la phase de groupes de la compétition.

Les phases de groupes se déroulent jusqu’au 5 septembre, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale.

L’équipe du Hyderabad FC partira pour Imphal plus tard cette semaine avant son match d’ouverture contre le TRAU FC le 22 août.

Équipe HFC :

Gardiens :

Laxmikant Kattimani, Gurmeet Singh, Lalbiakhlua Jongte ; Aman Kumar Sahani

Défenseurs :

Chinglensana Konsham, Odei Onaindia, Nim Dorjee Tamang, Akash Mishra, Manoj Mohammad, Soyal Joshy, Alex Saji.

Milieux de terrain :

Joao Victor, Mohammad Yasir, Suède Fernandes, Sahil Tavora, Lalchungnunga Chhangte, Hitesh Shrama, Halicharan Narzary, Borja Herrera, Nikhil Poojary, Abdul Rabeeh, Mark Zothanpuia.

Attaquants :

Joel Chianese, Aaren D’Silva, Bartholomew Ogbeche, Rohit Danu, Javier Siverio.

Calendrier de Hyderabad FC, Groupe C

Match 1 : 22 août – 15h00 contre TRAU FC

Match 2 : 26 août – 15h00 contre le Chennaiyin FC

Match 3 : 30 août – 15h00 vs NEROCA FC

Match 4 : 3 septembre – 15h00 vs Army Red FC

Tous les matchs se joueront au stade Khuman Lampak à Imphal.

