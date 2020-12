Ils ont profité d’un bon début inattendu pour la Super Ligue indienne (ISL) 2020-21, et Hyderabad FC espèrent continuer leur invaincu quand ils affronteront des sommets de table Mumbai City FC au stade Tilak Maidan dimanche. Les hommes de Manolo Marquez ont rebondi après une série de trois nuls consécutifs en battant le SC East Bengal lors de leur match précédent. Mais ils auront leur tâche réduite face à une équipe de Mumbai qui cherchera à mettre derrière eux un match nul 1-1 décevant contre le Jamshedpur FC. Ce n’est pas quelque chose que Marquez a perdu.

« Mumbai City, à mon avis, sont les favoris pour remporter la saison régulière », a déclaré Marquez. « Ils ont une très bonne équipe avec beaucoup de qualité et un excellent entraîneur. Ils jouent du bon football, sont bons dans la haute presse, bons dans les coups de pied arrêtés. Pour moi, ce sont l’un des matchs les plus difficiles que nous jouera. »

Aussi difficile que soit le défi, Marquez sait qu’il a suffisamment de puissance de feu pour revenir avec les trois points. Il sera sans aucun doute porté par la forme d’Aridane Santana, qui a déjà marqué quatre fois en championnat. « Bien sûr, nous aurons des possibilités de gagner le match. Nous pouvons gagner ou perdre avec toutes les équipes et cela dépend de nos performances. Nous nous sommes préparés pour le match de la même manière que nous nous sommes préparés pour les autres matchs. Bien sûr , nous avons regardé des vidéos de l’adversaire. C’est une équipe qui veut garder le ballon, comme notre équipe. Nous devons être prêts à très bien défendre « , a ajouté Marquez.

L’équipe de Sergio Lobera visera à restaurer son avantage de points en haut du tableau, Mumbai étant actuellement à égalité de points avec l’ATK Mohun Bagan. Mumbai a manqué de créativité contre Jamshedpur – leur possession de 64% a conduit à seulement quatre tirs cadrés – et c’est l’un des aspects que Lobera cherchera à rectifier. Si Hugo Boumous, qui a créé plus d’occasions et enregistré plus de passes décisives que quiconque dans la ligue jusqu’à présent, est suffisamment en forme pour revenir, cela contribuera grandement à résoudre ce problème.

« La chose la plus importante dans le dernier match a été la finition », a déclaré Lobera. «Parce que nous avons créé beaucoup d’occasions et que vous créez beaucoup d’occasions, vous devez marquer.

Comme ses adversaires, Lobera sait aussi qu’il est sur le point de jouer un match difficile contre une équipe difficile. « Je connaissais l’entraîneur et le profil des joueurs », a déclaré Lobera. « Il (Marquez) travaillait à Las Palmas, le même club avec lequel j’étais dans le passé. Je connais son style de jeu. »