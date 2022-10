Hyderabad FC et Mumbai City FC partagent le butin après un thriller à six buts

Les champions en titre Hyderbad FC et Mumbai City FC ont marqué chacun un point alors que les deux équipes ont lancé leur campagne de Super League indienne (ISL) avec un match nul 3-3 passionnant au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex à Pune dimanche.

Les Islanders ont amorcé la première mi-temps de façon agressive et ont failli prendre l’avantage à la cinquième minute. Jorge Pereyra a trouvé Bipin Singh à l’intérieur de la surface avec un ballon en profondeur au bon moment, mais l’ailier n’a pu que faire onduler le filet de l’extérieur avec son effort. Dix minutes plus tard, Hyderabad a obtenu son premier tir cadré lorsque le coup franc de Joel Chianese a été dirigé droit sur Phurba Lachenpa par Chinglensana Singh.

À la 23e minute, le Mumbai City FC a fait couler le premier sang sur le compteur. Bipin a lancé un blitz sur le flanc gauche avant de lancer une balle basse dans la surface qui a été déviée au fond de son propre filet par Chinglensana. Le Hyderabad FC a égalisé à la dernière minute du temps additionnel de la première mi-temps après que Lalengmawia Ralte a fait tomber Bartholomew Ogbeche dans la surface et a concédé un penalty. Joao Victor envoyait le gardien à contre-courant du spot pour rétablir la parité.

Cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, le match a basculé alors que Chianese profitait d’une confusion au milieu de terrain et faisait passer le ballon à Mohammed Yasir. L’ailier de 24 ans a joué une passe parfaite à Halicharan Narzary qui n’a commis aucune erreur en passant le ballon devant le gardien. Moins de cinq minutes plus tard, l’effort de Bipin était brillamment arrêté par Laxmikant Kattimani, empêchant les Islanders d’égaliser.

Sept minutes après l’heure de jeu, tout était de nouveau carré. Le remplaçant Ahmed Jahouh a fait une sublime passe à Greg Stewart. L’attaquant écossais a facilement passé le ballon devant Kattimani pour marquer son premier but pour les Islanders. Moins de dix minutes plus tard, les Nizams reprenaient l’avantage. Le remplaçant Borja Herrera a frappé un corner vers le deuxième poteau alors qu’Odei Onaindia dirigeait le ballon vers le but avant que Victor ne le fasse signe de la tête à bout portant.

A la 85e minute, la parité est de nouveau rétablie. Bipin a ramené le ballon vers Stewart. L’attaquant a joué jusqu’au bout pour remplacer Alberto Noguera qui a mis le ballon dans le filet à bout portant. Les deux équipes ont cherché un vainqueur dans les phases finales du match mais se sont finalement contentées d’un point.

Hyderabad se rendra à Guwahati pour son prochain match contre NorthEast United le jeudi 13 octobre. Les Islanders feront un court voyage de retour à Mumbai pour accueillir l’Odisha FC le samedi 15 octobre.

