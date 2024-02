Hydeia Broadbent, militante contre le VIH et le sida, décède à 39 ans

Mme Broadbent a continué à parler publiquement du VIH et du SIDA jusqu’à l’âge adulte. Son travail lui a valu la reconnaissance, notamment auprès des Afro-Américains. Elle a été nommée à deux reprises parmi les « 150 Afro-Américains les plus influents », en 2008 et 2011, par le magazine Ebony, selon sa biographie.

En tant qu’adulte, Mme Broadbent s’est concentrée sur la lutte contre la stigmatisation et la désinformation autour du sida et a sensibilisé le public à la prévention.

“J’ai consacré toute ma vie à ce combat”, dit-elle. a déclaré à CNN en 2012. «Je ne déteste pas ma vie. J’ai l’impression d’être vraiment béni. Mais en même temps, ma vie ne doit pas nécessairement être leur vie. Je n’avais pas le choix face au VIH/SIDA, et les gens ont le choix.

Une nécrologie complète suivra.