HYBE et ADOR font l’objet d’une enquête du ministère du Travail pour harcèlement présumé envers NewJeans

Selon les rapports du 13 septembre, KST, le ministère de l’Emploi et du Travail a enregistré une plainte officielle accusant ADORER et sa société mère, HYBEde violer les lois du travail dans leur traitement des Nouveaux jeans.

Le média d’information coréen Actualités des femmes Selon les informations recueillies, une plainte déposée par un fan contre NewJeans a récemment été déposée auprès du Bureau du travail de l’Ouest de Séoul. Un représentant du ministère a confirmé qu’il allait enquêter sur la question.

Cette plainte intervient dans le contexte du livestreaming guérilla des membres de NewJeans le 11 septembre, où ils ont exprimé leur souhait de Min Hee Jin être rétabli et l’ADOR être restauré à son état antérieur d’ici le 25 septembre. Pendant le livestream, Hanni Elle a également fait une révélation choc, affirmant que le directeur d’un autre groupe HYBE les avait encouragés à l’ignorer lorsqu’elle les avait accueillis dans le bâtiment de l’agence.

La diffusion en direct a provoqué une véritable indignation parmi les fans de NewJeans, qui ont accusé HYBE et ADOR d’avoir violé les lois du travail dans leur traitement des membres. Beaucoup ont déposé des plaintes pour harcèlement au travail auprès du ministère de l’Emploi et du Travail. En fait, selon le ministère, au 13 septembre, ils ont reçu plus de 100 plaintes concernant NewJeans et ADOR.

Selon le groupe de défense des droits des travailleurs « Workplace Bullying 119 », le fait que Hanni soit ignorée par ses collègues de HYBE pourrait être considéré comme du harcèlement au travail en vertu des lois du travail sud-coréennes. Étant donné que les membres de NewJeans sont liés par un contrat avec leur agence, qu’ils fournissent du travail et sont payés pour cela, ils sont éligibles à la juridiction des lois du travail pour les employés.

L’inspecteur du travail en charge a confirmé que l’enquête sur la plainte se déroulera selon la procédure habituelle.

