Hwang remporte la rediffusion de la FA Cup pour les Wolves dans un thriller à Liverpool au milieu du drame VAR

La malheureuse façon dont Liverpool a renoncé à chacun des buts des Wolves aurait pu être tirée d’une farce du West End. Alisson était le coupable du cadeau qui a été l’ouvreur de Gonçalo Guedes, Ibrahima Konaté l’homme dans le cadre de la frappe de Hwang Hee-chan qui transforme cette égalité en rediffusion. Vers la fin, il y a même eu une troisième comédie d’erreurs lorsqu’une bousculade de la bouche de but de Liverpool après un corner a conduit Toti à mettre le ballon dans le filet uniquement pour que le hors-jeu soit donné, de manière déroutante. Il est apparu par la suite que la décision était contre le tireur de corner, Matheus Nunes, à qui le ballon était revenu, même si aucun angle TV ne semblait confirmer la décision. C’est ainsi que les hommes de Jürgen Klopp se sont échappés. Considérant qu’il devrait considérer la FA Cup comme la meilleure chance de trophée de Liverpool cette saison – ils traînent Arsenal de 16 points en Premier League, sont exclus de la Coupe Carabao et rencontrent le Real Madrid en Ligue des champions – il peut se sentir soulagé. Sheffield Wednesday expulse Newcastle de la FA Cup avec le doublé de Josh Windass Lire la suite Les loups, cependant, ont fini naturellement furieux – Julen Lopetegui a été averti pour ses plaintes – à propos de l’arrivée à la craie. Mais, sur cette projection, l’Espagnol devrait avoir envie des chances des Wolves dans le match revanche, car l’arrière-garde fragile de Liverpool semble avoir besoin d’un redémarrage de fin de saison plutôt que d’un travail de rattrapage de mi-saison. Les quatre changements de Klopp comprenaient le fait de faire ses débuts à Cody Gakpo, son nouvel attaquant de 35 millions de livres sterling, qui avait la chance d’ouverture de Liverpool – un rouleau de pois d’un tir que Matija Sarkic a saisi avec facilité. Plus pénétrant était un éclat de Mohamed Salah qui a poussé Jonny à le renverser en dehors de la surface, mais le coup franc ultérieur de l’Égyptien a navigué. C’était le cinquième match de Lopetegui avec les Wolves et il a été encouragé par un corner de Rayan Aït-Nouri et une autre attaque dans laquelle le même joueur a nourri Raúl Jiménez qui, entrant dans la zone de danger de Liverpool, a été contrecarré par un pied de Konaté astucieusement déployé. Darwin Núñez célèbre après avoir marqué le premier but de Liverpool contre les Wolves. Photographie : Andrew Powell/Liverpool FC/Getty Images La contre-attaque a eu une image miroir lorsque Jiménez a trouvé Aït-Nouri, seulement pour qu’il soit également bloqué. Mais ensuite, les Wolves ont marqué via le clanger d’Alisson, après que le gardien de but soit passé négligemment directement aux Guedes qui se cachent pour terminer. Concéder de cette manière clownesque était emblématique de la saison inégale de Liverpool au cours de laquelle la solidité et la fiabilité sont insaisissables. Sur la ligne de touche, Klopp a fixé un sourire mais il a sûrement bouilli. À partir de là, les loups ont commencé à menotter Liverpool. Lorsque Jordan Henderson a été passé à Adama Traoré est venu comme un train pour prendre le ballon et laisser le capitaine sur le gazon. Quelques instants plus tard, Traoré a dévalé la droite et a tiré dans un centre bas que Jiménez était terriblement proche de taper. Gakpo semblait le plus susceptible d’évoquer une ouverture, comme l’illustre un balletic touch-and-spin qui a mis Liverpool à l’attaque. Mais il était isolé : étant donné que Lopetegui avait fait neuf changements et qu’Anfield peut être un chaudron, c’était impressionnant de la part des visiteurs et beaucoup trop passif du côté local. Mais enfin, Liverpool a pris vie et égalisé grâce à l’une de ces sublimes livraisons à longue distance que Trent Alexander-Arnold trouve faciles. Nathan Collins a fait rebondir un champ croisé de dégagement et l’arrière droit a pris le relais, hochant la tête sur son chemin avant de laisser tomber une diagonale de 30 mètres vers Darwin Núñez. La finition maladroite de l’attaquant a été un favori satirique récent, mais la façon dont il a dépassé Sarkic a démenti cela. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Le but était aussi inattendu que le premier des Wolves et s’est avéré le dernier acte d’une première mi-temps divertissante. Le premier de la deuxième période a donné l’avantage à Liverpool bien qu’ils aient pu remercier une bizarrerie de la loi du hors-jeu. Gakpo a traversé et s’il était allé droit sur Salah, ce dernier aurait été dans une position illégale. Mais parce que Toti est intervenu avec une tête qui est allée au n ° 11, qui a dûment terminé, sa frappe a tenu. Autrement dit : si l’arbitre assistant avait signalé instantanément lorsque le ballon a quitté le pied de Gakpo, le jeu se serait alors arrêté et les scores seraient restés à niveau.

Liverpool était joyeux mais s’est encore tiré une balle dans le proverbial. Un dégagement lamentable de Konaté a permis aux Wolves d’attaquer. Hwang a échangé des passes avec Matheus Cunha, Alisson était hésitant et Konaté a fait flipper le ballon à l’attaquant sud-coréen. Soudain, cette rencontre du troisième tour se dirigeait vers une rediffusion.

C’était un spectacle fascinant, mais Klopp devrait être le gestionnaire de contenu beaucoup moins que Lopetegui à ce dont il a été témoin.