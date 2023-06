Hvaldimir le béluga est-il un espion russe ? Il ne serait pas le premier mammifère militarisé

La revue du dimanche10:00L’histoire de l’espionnage animalier

Il est peut-être impossible d’interroger Hvaldimir le béluga sur son lien avec l’espionnage russe, mais s’il est un espion, il ne serait pas la première créature marine à se voir confier une mission secrète.

La baleine a fait surface pour la première fois près de la Norvège en 2019 transportant du matériel photographique portant la mention « équipement de Saint-Pétersbourg », ce qui a incité certains à se demander si la baleine était un espion russe. Il a été nommé Hvaldimir, qui est une combinaison du mot norvégien désignant la baleine et du président russe Vladimir Poutine.

La baleine est retournée dans les eaux scandinaves en mai, cette fois au large des côtes suédoises.

« Tout est entouré de mystère », a déclaré Gervase Phillips, maître de conférences à l’Université métropolitaine de Manchester au Royaume-Uni. La revue du dimanche l’hôte invité David Common.

« Il y a certainement une histoire, il y a certainement un précédent », a déclaré Phillips à propos des forces militaires enrôlant des animaux. « Mais c’est vraiment très difficile de dire avec certitude ce qui se passe. »

« Il me semble que s’il était [a spy]il a démissionné », a déclaré l’universitaire qui a écrit sur Hvaldimir en 2019. « Les animaux ont toujours été pris dans nos conflits insensés, en grand nombre. »

Agents aquatiques

Hvladimir ne serait pas la première créature marine à être recrutée par les humains. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont entraîné des lions de mer pour chasser les sous-marins allemands.

Mais ce n’était pas vraiment un succès. Les lions de mer, qui étaient d’anciens artistes de cirque, ont décidé de poursuivre d’autres intérêts.

Dans cette photo de l’US Navy, le Sgt. Andrew Garrett regarde K-Dog, un grand dauphin, sauter hors de l’eau alors qu’il s’entraîne près de l’USS Gunston Hall le 18 mars 2003 dans le golfe Persique. (Marine américaine/Getty Images)

« Une fois qu’ils sont entrés dans la mer du Nord, ils se sont généralement montrés plus intéressés par le poisson que par la poursuite des sous-marins allemands », a déclaré Phillips.

Les États-Unis ont également essayé de former la vie marine pour rejoindre sa marine. Elle employait des dauphins pour protéger ses ports.

Cela s’est avéré être un succès car les dauphins, a déclaré Phillips, sont les chiens de la mer.

« Ils font souvent le même genre de travail qu’un chien de travail militaire ferait sur terre. Ainsi, la détection des mines, le devoir de sentinelle, le suivi, ce genre de fonctions, qu’un dauphin ou un mammifère marin similaire peut faire dans la mer », a déclaré Phillips.

Les Américains ont utilisé des dauphins pendant la guerre du Vietnam et la guerre du golfe Persique en 1991, et ils sont toujours des membres actifs de la marine, a-t-il ajouté.

Un dauphin formé par l’US Navy pour localiser des mines et des torpilles en 1973. (Norme du soir/Getty Images)

Photographes espions pigeons

Alors que le pigeon peut être considéré comme un ravageur, l’oiseau a en fait passé du temps dans l’armée avec un rôle comparable aux premiers drones du monde.

Julius Neubronner, un pharmacien allemand, utilisait des pigeons pour délivrer des ordonnances. Mais ensuite, il a trouvé une autre utilisation pour les oiseaux.

« Finalement, il a eu l’idée d’attacher en quelque sorte de petites caméras à des oiseaux costauds avec une minuterie sur l’obturateur », a déclaré Phillips.

« Les pigeons sont des créatures extrêmement intelligentes et vous pouvez les entraîner à faire la distinction entre les caractéristiques artificielles et naturelles du paysage. »

Une réplique de Cher Ami, le pigeon photo de l’US Signal Corps qui a reçu la Croix de Guerre du gouvernement français pendant la Première Guerre mondiale pour son service héroïque après avoir survolé la France blessé sur 25 milles en 25 minutes avec un appareil photo automatique attaché à sa poitrine prenant des photos du champ de bataille . (Paul J. Richards/AFP via Getty Images)

En 1907, Neubronner a obtenu un brevet pour cela, et cela a fonctionné, en quelque sorte. La carrière d’espionnage des pigeons a échoué, car les informations qu’ils ont recueillies n’étaient pas très utiles.

« Ce que vous avez obtenu avec vos caméras pour pigeons, c’était des images d’arbres et de champs et des choses qui intéresseraient essentiellement les pigeons », a déclaré Phillips.

Au fur et à mesure que la technologie progressait, les avions espions ont pris le relais et le pigeon est devenu plus connu comme une nuisance qui laisse des excréments sur les balcons des appartements.

Thérapie équine précoce

Le Canada a sa propre histoire d’animaux servant dans les services de sécurité. Les chiens et leurs renifleurs experts ont été utilisés par la police et les forces armées. Et les chevaux ont été largement utilisés pendant les guerres mondiales.

Au cours de la Première Guerre mondiale, le Canada a envoyé plus de 6 000 chevaux avec la 1re Division canadienne, selon James McKillip, historien à la Direction de l’histoire et du patrimoine des Forces canadiennes.

Un membre de la cavalerie canadienne abreuve les chevaux au camp pendant la Première Guerre mondiale. (Agence de presse thématique/Getty Images)

Bien que McKillip ait déclaré que la première chose à laquelle les gens penseraient était le calvaire, ce n’était qu’un petit pourcentage de ce que les chevaux ont fait dans l’effort de guerre. Il a dit que les chevaux étaient également utilisés pour remorquer l’artillerie et comme moyen de transport.

Mais leur avantage unique est venu d’aider les soldats. McKillip a déclaré que les soldats fatigués par la bataille ou sous le choc des obus qui ne pouvaient pas se battre étaient chargés de s’occuper des chevaux.

Harry Colebourn et son ours Winnie sont présentés sur cette photo de 1914 fournie par l’arrière-petite-fille de Colebourn, Lindsay Mattick. Le soldat canadien Harry Colebourn, un vétérinaire, a acheté un ourson et l’a emmené en Angleterre au début de la Première Guerre mondiale. (La Presse Canadienne)

« [The Canadian military] commencé à se rendre compte que beaucoup de ces gars se liaient aux chevaux, et cela les aidait à faire face à la tension émotionnelle qu’ils avaient traversée », a déclaré McKillip.

« L’effet de cela a été qu’il y avait pas mal de gars qui… ont pu reprendre le service normal avant la fin de la guerre. »

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les chevaux ont été presque éliminés. Aujourd’hui, les chevaux jouent un rôle cérémoniel dans l’armée canadienne, exécutant le Carrousel à travers le Canada chaque année .

Au-delà des chevaux et des chiens, McKillip a déclaré que des animaux tels que les chèvres et les ours ont joué un rôle dans les unités militaires en tant que mascottes, comme l’ours légendaire Winnie .

Le maître-chien Milenko Pandurevic marche avec Balto, 5 ans, un chien renifleur d’explosifs, lors d’une patrouille par des soldats de l’armée canadienne de la compagnie bulldog 1e bataillon, 22e régiment royal dans le district de Panjwai de la province de Kandahar, en Afghanistan, le 25 juin 2011. (Baz Ratner/Reuters)

Succès ou échec ?

Les animaux militaires se sont avérés être un sac mélangé pour l’efficacité tactique. À mesure que la technologie progresse, de nombreuses autres créatures peuvent suivre le chemin du pigeon et du cheval.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de nouvelles recrues pour les efforts de guerre internationaux.

Que Hvladimir le béluga soit un espion ou simplement une baleine amicale, il sera important pour le Canada de garder un œil sur les créatures dans ses eaux arctiques, a déclaré Phillips.

Hvaldimir est-il un espion ? Nous ne le saurons peut-être jamais. (Jorgen Ree Wiig, Direction norvégienne des pêches via l’Associated Press)

« Je pense que le petit bonhomme est son propre patron maintenant … Ce sont des animaux à la fin de la journée », a déclaré Phillips.