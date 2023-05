Hvaldimir, baleine espion russe présumée, repérée en Suède

Commentez cette histoire Commentaire

L’ancien espion russe présumé a passé les dernières années à traîner autour de la côte norvégienne, où il s’est lié d’amitié avec les habitants et s’est fait connaître pour son sourire à pleines dents. Il est récemment arrivé en Suède, où les autorités locales l’ont accueilli alors même qu’elles réfléchissaient à ce qu’il fallait faire de lui. C’est aussi une baleine.

Le béluga, nommé Hvaldimir – un jeu de mots sur son héritage apparemment russe et «hval», le mot norvégien pour baleine – a été repéré dans les eaux suédoises, selon l’organisation à but non lucratif OneWhale, qui défend Hvaldimir. Le groupe a déclaré lundi qu’il était en contact avec les autorités suédoises, qui, selon lui, ont « pris rapidement des mesures pour prendre soin de la baleine ». Regina Haug, la fondatrice de OneWhale, a déclaré dans un communiqué que les autorités suédoises avaient « même fermé un pont pour le protéger ».

L’apparition de Hvaldimir en Suède a ajouté un autre élément international à la saga de plusieurs années de fascination et d’inquiétude quant à la meilleure façon de traiter avec l’animal amical considéré comme un ancien atout du renseignement.

Le béluga a été observé pour la première fois par des pêcheurs norvégiens en 2019. Lorsqu’il a continué à harceler leurs bateaux, ils ont regardé de plus près et ont remarqué qu’il portait un harnais sur lequel était inscrit « Équipement de Saint-Pétersbourg », ce qui a fait soupçonner qu’il était un vestige. d’un programme de la marine russe qui cherchait prétendument à former des mammifères aquatiques comme espions. (Le ministère russe de la Défense a nié l’existence du programme, mais le ministère avait publié une annonce à la recherche de dauphins à ces fins.)

La baleine espion russe présumée refuse de partir et cherche l’attention des Norvégiens, selon les autorités

Au début, Hvaldimir est resté dans la région du Finnmark où il a été retrouvé dans le nord de la Norvège, près de sa frontière avec la Russie. Mais ensuite, il a été repéré la semaine dernière à Oslofjord, la voie navigable étroite à l’embouchure de la capitale norvégienne et de la ville la plus peuplée. La Direction norvégienne des pêches a émis un avis : « Évitez tout contact avec le béluga à Oslofjord ». Frank Bakke-Jensen, le directeur de l’agence, a averti que dans une zone aussi densément peuplée, le contact avec la baleine pourrait lui faire courir le risque d’être blessé, « ou dans le pire des cas, tué », par la circulation des bateaux.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait poussé son voyage loin des eaux paisibles vers des zones plus peuplées, mais il est « très probable qu’il recherche une interaction humaine », a déclaré Vanessa Pirotta, scientifique de la faune et ancienne formatrice de mammifères marins.

Sa vie passée, avant qu’il ne se présente dans le nord de la Norvège, impliquait probablement d’avoir été formé par des humains, a déclaré Pirotta. Depuis lors, il est devenu une célébrité locale, stimulée par une vidéo virale de lui récupérant le téléphone d’un spectateur qui était tombé à l’eau. De telles interactions ont encore renforcé le désir d’interaction humaine, a déclaré Pirotta, notant que dans la nature, les bélugas sont des êtres très sociaux et restent souvent ensemble dans des gousses plutôt que de parcourir les mers seuls.

Ce penchant pour l’interaction humaine est au cœur du débat sur ce qu’il faut faire de lui, le cas échéant.

OneWhale, qui affirme avoir pour mission « d’offrir refuge, réhabilitation et libération à Hvaldimir », a plaidé pour la création d’une réserve naturelle protégée pour la baleine, où elle serait réhabilitée avant d’être introduite dans la population sauvage de bélugas. « Nous pensons qu’il mérite d’être vraiment libre avec les siens », déclare l’organisation sur son site Internet.

Mais un plan qui impliquerait de le mettre en captivité serait « prendre du recul », a déclaré Pirotta. Elle a noté que Hvaldimir est déjà à l’état sauvage et que les baleines qui se sont habituées à l’interaction humaine ont souvent des difficultés à s’assimiler aux populations sauvages.

L’agence norvégienne des pêches a également déclaré qu’elle était contre le projet de mettre Hvaldimir en captivité, affirmant que la baleine est « un animal vivant en liberté et nous ne voyons aucune raison de la capturer et de la mettre derrière des barrières ». Mais sa présence dans des zones plus peuplées pourrait changer ce calcul, a déclaré Bakke-Jensen la semaine dernière.

La revanche des orques ? Les épaulards ont coulé 3 bateaux lors d’attaques inhabituelles.