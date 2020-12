Le lecteur de nouvelles de la BBC, Huw Edwards, a choqué les fans à travers le pays après s’être abstenu de prendre sa pose de main sur le bureau au début de News at Ten hier soir.

La pose, qui est faite par le lecteur de nouvelles au début de presque toutes les BBC News at Ten qu’il présente, a attiré un public en ligne, avec un compte de fan Huws At Ten publiant régulièrement des photos de la position.

Mais les téléspectateurs ont été choqués de voir M. Edwards, 59 ans, assis les mains jointes mardi soir, au lieu de paumes sur le bureau avec un bras étendu, comme il est connu pour.

Position de signature: Ici, le lecteur de nouvelles Huw Edwards est vu faire la pose pour laquelle il est devenu connu tout en présentant BBC News At Ten

S’adressant à Twitter pour partager une explication de son langage corporel inhabituel, M. Edwards a déclaré qu’il avait « osé » s’asseoir les mains jointes.

Il a écrit: «C’était un défi. Une expérience bouleversante. Je ai besoin d’un verre.’

Le compte de fan, Huw at Ten, a simplement partagé une capture d’écran de M. Edwards faisant la pose hors du personnage avec la légende: ‘! ???! ???????!? [Shocked emoji]’

Mardi, M. Edwards a causé un choc à certains en joignant ses mains sur le bureau devant lui au lieu d’étirer l’un de ses bras sur son côté gauche comme d’habitude.

M. Edwards a répondu au choc causé par son changement de pose en tweetant: « C’était un défi. Une expérience bouleversante. Je ai besoin d’un verre.’

Quelques minutes plus tard, un autre spectateur passionné a répondu: « Il le fait maintenant! Huw nous traine définitivement.

Le téléspectateur Douglas Cramphorn a tweeté les audacieux Ant et Dec pour prendre la pose: « Salut @antanddec – la nuit dernière, la légende galloise qu’est Huw Edwards a cassé Internet en NE PAS commencer les nouvelles dans sa pose habituelle (comme un défi, prétendument) – donc. … je vous mets au défi d’adopter la pose dans l’émission de ce soir … allez-y … osez-vous!

Le lecteur de nouvelles a attiré l’attention de milliers de personnes sur Twitter et TikTok ces dernières semaines après que David Kifford, un opérateur technique principal de BBC News, ait partagé une vidéo d’un certain nombre de présentateurs, de producteurs et d’équipes « faisant le Huw ».