Huw Edwards nommé par sa femme comme présentateur de la BBC accusé d’inconduite sexuelle ; la police dit qu’aucun crime n’a été commis

Il n’y a aucune preuve qu’un présentateur de la BBC qui aurait payé un adolescent pour des photos sexuellement explicites a commis un crime, a déclaré mercredi la police de Londres alors que l’épouse du diffuseur l’identifiait publiquement pour la première fois comme étant le présentateur de nouvelles vétéran Huw Edwards.

La police métropolitaine a déclaré avoir pris sa décision après avoir parlé avec la victime présumée et les parents de cette personne. Les parents ont déclaré au journal The Sun la semaine dernière que le présentateur avait été autorisé à rester à l’antenne après que la mère se soit plainte à la BBC en mai qu’il avait payé 45 000 $ au jeune à partir de 2020, alors que la personne avait 17 ans.

Huw Edwards assiste aux BAFTA Television Awards 2023 avec P&O Cruises au Royal Festival Hall le 14 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Getty Images

Alors que l’histoire faisait la une des journaux en Grande-Bretagne toute la semaine et entraînait le scandale de la BBC, des spéculations ont circulé sur l’identité du présentateur. Certaines des plus grandes personnalités de la BBC à l’antenne ont déclaré publiquement que ce n’était pas elles et d’autres ont appelé le présentateur anonyme à se manifester.

L’épouse d’Edwards, Vicky Flind, a nommé son mari mercredi soir et a déclaré qu’il avait été hospitalisé pour de graves problèmes de santé mentale.

Après « cinq jours extrêmement difficiles pour notre famille », Flind a déclaré qu’elle le nommait « principalement par souci de son bien-être mental et pour protéger nos enfants ».

« Les événements de ces derniers jours ont considérablement aggravé les choses, il a subi un autre épisode grave et reçoit actuellement des soins hospitaliers où il restera dans un avenir prévisible », a-t-elle déclaré.

Edwards, 61 ans, est l’un des diffuseurs d’informations les plus connus et les plus autorisés de Grande-Bretagne, le présentateur principal des informations nocturnes de la BBC et le visage de sa couverture électorale. Il a dirigé la couverture de la BBC sur le funérailles de la reine Elizabeth II en septembre. Il fait partie des stars les mieux payées du diffuseur, avec un salaire annuel d’au moins 565 000 $.

Le radiodiffuseur national financé par l’État du Royaume-Uni n’a pas nommé Edwards, mais a déclaré qu’il avait suspendu une star masculine pour les allégations. La BBC a déclaré qu’elle poursuivrait son enquête sur la question.

Un avocat représentant le jeune en question, qui n’a pas été nommé, a déclaré à la BBC plus tôt cette semaine que « rien d’inapproprié ou d’illégal ne s’est produit entre notre client et la personnalité de la BBC ». L’avocat a déclaré que les allégations rapportées dans The Sun étaient « des ordures ».

Bien que l’âge du consentement sexuel en Grande-Bretagne soit de 16 ans, c’est un crime de créer ou de posséder des images indécentes de toute personne de moins de 18 ans.

La police métropolitaine a publié un communiqué indiquant qu’aucune autre mesure ne serait prise.

« Les détectives du Met’s Specialist Crime Command ont maintenant terminé leur évaluation et ont déterminé qu’il n’y a aucune information indiquant qu’une infraction pénale a été commise », a déclaré la force.

Jon Sopel, l’ancien rédacteur en chef de BBC News North America, a adressé ses meilleurs vœux à Edwards et à sa famille.

« C’est un épisode affreux et choquant, où il n’y avait pas de criminalité, mais peut-être une vie privée compliquée », a tweeté Sopel. « Cela ne semble pas très privé maintenant. J’espère que cela donnera matière à réflexion. »