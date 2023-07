Huw Edwards de la BBC nommé par sa femme comme présentateur face à des allégations de photos sexuellement explicites

L’un des principaux présentateurs de nouvelles britanniques, Huw Edwards, a été nommé par sa femme mercredi comme étant le présentateur de la BBC face à des allégations selon lesquelles il aurait payé à un jeune des milliers de livres pour des photos sexuellement explicites, a rapporté le diffuseur.

Edwards a annoncé la mort de la reine Elizabeth II à la nation en septembre et a dirigé la couverture des plus grands événements en Grande-Bretagne depuis le début du siècle, notamment les élections, les mariages royaux et les Jeux olympiques de 2012.

La BBC a été secouée ces derniers jours par un article du journal Sun selon lequel l’un de ses principaux présentateurs aurait payé à un jeune 35 000 livres (environ 60 000 $ CAN) pour des photos explicites sur trois ans, à partir de l’âge de 17 ans.

Il a suspendu le présentateur mais ne l’a pas nommé. Plusieurs stars de la BBC s’étaient rendues sur les réseaux sociaux pour dire qu’elles n’étaient pas impliquées après que des spéculations aient circulé en ligne.

« Huw souffre de graves problèmes de santé mentale. Comme cela est bien documenté, il a été traité pour une dépression sévère ces dernières années », a déclaré sa femme, Vicky Flind, selon la BBC.

« Les événements de ces derniers jours ont considérablement aggravé les choses, il a subi un autre épisode grave et reçoit actuellement des soins hospitaliers où il restera dans un avenir prévisible. »

Les médias britanniques ont été dévorés par des allégations non prouvées contre ce qui avait été un présentateur anonyme de la BBC. (Jean François Bisson/CBC News)

Flind a déclaré qu’elle espérait que la déclaration mettrait fin aux spéculations médiatiques qui avaient eu un impact sur les collègues de la BBC d’Edwards.

« Une fois assez bien pour le faire, il a l’intention de répondre aux histoires qui ont été publiées », a-t-elle déclaré.

La police métropolitaine de Londres a déclaré plus tôt mercredi qu’elle avait conclu son évaluation des allégations et constaté qu’il n’y avait aucune indication qu’une infraction pénale avait été commise.