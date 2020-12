Hustle For Humanity annonce un partenariat officiel des Nations Unies pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030

PR Newswire

LOS ANGELES, le 10 décembre 2020

LOS ANGELES, 10 décembre 2020 / PRNewswire / – L’annonce de l’organisation à but non lucratif 501 (c) (3) à but non lucratif pour les droits de l’homme vient à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme 2020, le 72nd Anniversaire du jour où l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). La DUDH est décrite comme un document marquant qui proclame les droits inaliénables auxquels chacun a droit en tant qu’être humain – sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, de langue, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou autre. statut. Disponible dans plus de 500 langues, c’est le document le plus traduit au monde.

Hustle For Humanity a longtemps été une voix franche et révolutionnaire de plaidoyer pour les droits humains universels et décrit leur organisation comme «un mouvement mondial de personnes conscientes déterminées à unir le monde, à combattre l’injustice et à défendre les droits humains».

Comme le prétend leur énoncé de mission, ils « envisagent un monde dans lequel chaque personne – indépendamment de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique, de son sexe, de sa classe, de sa lignée ou de sa nationalité géographique – jouit de l’égalité des droits de l’homme et de l’égalité des chances de s’épanouir et de se développer au maximum. de leur talent individuel et de leur ambition. «

Actuellement classée comme une organisation éducative à but non lucratif de défense des droits de l’homme, Hustle For Humanity œuvre aux niveaux local, national et international pour protéger et promouvoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et s’est maintenant engagée à un partenariat multipartite à long terme qui vise à conduire la mise en œuvre du Programme 2030 des Nations Unies et des 17 objectifs de développement durable (ODD).

L’histoire continue

Selon les Nations Unies, << Les droits de l'homme sont au cœur des objectifs de développement durable (ODD), car en l'absence de dignité humaine, nous ne pouvons pas espérer conduire le développement durable. Les droits de l'homme sont motivés par les progrès accomplis dans la réalisation de tous les ODD et des ODD. sont motivés par les progrès en matière de droits de l'homme. Les ODD ne peuvent être réalisés que grâce à des partenariats et une coopération mondiaux solides. Un programme de développement réussi nécessite des partenariats inclusifs - aux niveaux mondial, régional, national et local - fondés sur des principes et des valeurs et vision et objectifs partagés plaçant les personnes et la planète au centre. "

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été adopté par les 193 États membres des Nations Unies en 2015 et fournit un plan commun pour la paix et la prospérité pour les peuples et la planète, aujourd’hui et demain. En son cœur se trouvent les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui sont un appel urgent à l’action de tous les pays – développés et en développement – dans un partenariat mondial. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté et aux autres privations doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et l’éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique – tout en luttant contre le changement climatique et en travaillant à préserver nos océans et nos forêts.

Le partenariat intervient à un moment crucial où chaque nation de la planète a été secouée et affectée par l’aggravation de la crise du COVID-19, ce qui fait que bon nombre des 17 objectifs de développement durable sont encore plus loin de la cible des projections de référence déjà difficiles avant la dévastation. pandémie.

Concernant les défis actuels, les Nations Unies insistent sur le fait que << les droits de l'homme doivent être au centre du monde post-COVID-19. La crise du COVID-19 a été alimentée par l'aggravation de la pauvreté, la montée des inégalités, la discrimination structurelle et enracinée et d'autres lacunes dans protection des droits de l'homme. Seules des mesures visant à combler ces lacunes et à faire progresser les droits de l'homme peuvent garantir que nous nous rétablissons pleinement et reconstruisons un monde meilleur, plus résilient, juste et durable. "

Pour continuer à apporter sa contribution, Hustle For Humanity a en tête des stratégies analytiques ambitieuses à court et à long terme pour s’attaquer à bon nombre des 169 cibles énoncées dans le programme complet, et mettra régulièrement à jour l’ONU avec des ressources spécifiques, mesurables et réalisables. et les livrables temporels des initiatives en cours.

Pour plus d’informations, ils peuvent être consultés en ligne sur:

https://hustleforhumanity.org/

Équipe de presse

press@hustleforhumanity.org

Cision

Voir le contenu original pour télécharger le multimédia: http: //www.prnewswire.com/news-releases/hustle-for-humanity-announces-official-united-nations-partnership-to-achieve-the-2030-agenda-for-sustainable -development-301190770.html

SOURCE Hustle For Humanity