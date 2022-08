Hustings à la direction des conservateurs – derniers: Truss affrontera Sunak après avoir affirmé qu’elle était “absente de ses fonctions”

« Dans son désespoir de sauver ses ambitions de leadership vacillantes, les experts d’après-match de l’ancien chancelier ignorent que c’est l’indécision et l’approche non scientifique de son gouvernement qui nous ont donné le pire des mondes ; le plus gros coup économique du G7, un nombre de morts tragiquement élevé, d’énormes listes d’attente du NHS et, ironiquement, plus de temps de confinement », a déclaré la députée Lib Dem Layla Moran.