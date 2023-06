Husqvarna Automower 310 Mark II Review: Capable et intelligent

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Tonte bien

Bien que la tendance la plus en vogue de cette année en matière de technologie de jardin soit les tondeuses à gazon robotisées qui ne nécessitent pas de câbles périphériques, les modèles traditionnels seront là pendant longtemps. La capacité de contrôler exactement où votre machine ira et n’ira pas est tout simplement bien meilleure lorsque vous utilisez un câble périphérique. Ou dans mon cas, lorsque vous engagez un installateur pour le faire pour vous.

Mais si vous recherchez un robot tondeuse qui ne nécessite pas de câbles périphériques, lisez notre avis sur l’excellent Segway Navimow.

Configuration de l’Automower 310 Mark II

Utilise des câbles périphériques

Câble de guidage en option

Connectivité Bluetooth

Avec une machine appropriée et un installateur soucieux du détail, vous préparez le terrain pour une tonte sans problème – au lieu de passer votre temps à chercher des ruptures de câble.

Mikaël Lindkvist

La série 310 de Husqvarna (maintenant Mark II) est, selon la marque, le best-seller de son catalogue de produits et je comprends pourquoi. Il offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes tout en étant spécifié pour les pelouses jusqu’à 1 000 mètres carrés. La version de base communique avec l’application via Bluetooth mais peut être contrôlée via Wi-Fi et 4G si vous achetez un « Connect kit ». Je commence par tester la tondeuse dans la version la plus simple, mais je prévois de la mettre à jour pour la télécommande plus tard cet été et je mettrai alors à jour la revue.

Le petit cheval de trait de Husqvarna est impressionnant quand il s’agit de se déplacer

J’ai demandé l’aide d’un installateur pour installer la tondeuse sur un terrain d’un peu plus de 1 000 mètres carrés qui présente divers défis. Il y a des surfaces planes et des affleurements moussus, des fosses, des pentes et divers obstacles, ainsi qu’un passage étroit d’un mètre entre deux sections du jardin.

L’Automower 310 prend en charge un câble de guidage, qui l’aidera à retrouver son chemin vers la maison, et vous pouvez également l’utiliser pour créer plusieurs points de départ différents sur votre pelouse, afin d’obtenir une couverture complète.

Cela se fait en marquant différentes distances le long du câble comme points de départ alternatifs. Vous choisissez ensuite quel pourcentage du temps de tonte doit commencer à partir de chaque point de départ. De cette façon, vous pouvez vous assurer que toute la parcelle est couverte même si vous avez des zones éloignées. Intelligent!

La tondeuse possède également de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes. Par exemple, vous pouvez câbler une zone supplémentaire et y transporter la machine pour tondre. Ou des zones de tonte localisée avec de l’herbe très haute, quelque chose que j’ai testé et qui fonctionne étonnamment bien.

Il y a aussi une minuterie météorologique (qui ajuste les horaires en fonction de la vitesse à laquelle l’herbe pousse), une protection contre le gel et la possibilité de créer différents profils avec des paramètres personnalisés pour plusieurs zones.

Vous pouvez dire que Husqvarna le fait depuis un certain temps et place les fonctionnalités de tonte de base avant les modules complémentaires. Mais vous avez la possibilité de connecter la machine aux applets IFTTT ou d’utiliser Google Assistant pour la contrôler.

Connectivité et évitement d’obstacles

Pas de détection d’obstacle

Le kit de connexion nécessite une installation professionnelle

Sans le kit Connect, le téléphone et l’application communiquent avec l’Automower 310 via Bluetooth. Cela fonctionne bien, mais après quelques semaines, j’ai eu envie de mettre à niveau la machine. L’installation d’un kit Connect nécessite d’ouvrir la machine, ce qui doit être fait dans un atelier car la tondeuse doit ensuite être refermée.

Il serait préférable, du point de vue de l’utilisateur, de pouvoir simplement brancher un module complémentaire vous-même. Cependant, je suppose que la solution actuelle minimise les appels au support, donc la décision est compréhensible.

L’Automower 310 n’a pas de détection d’obstacle mais fonctionne jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée. Mikaël Lindkvist

La Husqvarna Automower 310 n’a pas de détection d’obstacle par radar ou par ultrasons. Il court simplement vers les choses qu’il rencontre, puis se retourne lorsqu’il est arrêté par un obstacle. Il n’endommagera pas les troncs d’arbres, mais n’oubliez pas de retirer les jouets et autres objets de la cour lorsqu’il est en marche.

Traction et maniabilité

Dans quelle mesure la tondeuse se déplace-t-elle lorsque le sol est difficile ? Même s’il ne s’agit que d’une traction arrière (vous pouvez acheter des tondeuses à quatre roues motrices), la traction et la maniabilité sont vraiment bonnes. Une zone de la pelouse avait un certain nombre de fosses faites par des animaux sauvages et les 310 ne se sont jamais coincés. C’est assez malin quand il faut sortir d’une situation difficile. Les seules fois où la machine s’est bloquée au début, c’était quand elle roulait sur des racines, je n’avais pas mis de câble périphérique autour.

La tondeuse a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Il y a une minuterie météo, une protection contre le gel et la possibilité de créer différents profils avec des paramètres personnalisés

Il y a toujours une courbe d’apprentissage avec une nouvelle tondeuse robot, mais le petit cheval de bataille de Husqvarna est très impressionnant lorsqu’il s’agit de se déplacer. Et il n’a jamais eu de problème avec le passage étroit entre deux parties du jardin.

Le robot est entraîné par les roues arrière et la maniabilité est impressionnante. Husqvarna

Prix ​​et disponibilité

Le Husqvarna Automower 310 Mark II est loin d’être un achat économique. Mais nous pensons que pour son prix, il représente un bon rapport qualité-prix et une excellente qualité.

Aux États-Unis, vous pouvez l’acheter auprès d’un certain nombre de détaillants, y compris Amazone et les tondeuses Beaconsfield. Les prix ont tendance à varier, c’est donc une bonne idée de faire le tour.

Les prix varient également au Royaume-Uni, mais nous l’avons repéré à moins que le RRP des détaillants, y compris Garden Machinery Direct. Mais le meilleur prix au moment de la rédaction est celui de FR Jones & Son.

Verdict

J’ai testé des machines moins chères de concurrents de la même classe que la Husqvarna Automower 310 et il y a vraiment une différence entre investir dans une machine de qualité comme celle-ci et un concurrent bon marché d’un joueur moins expérimenté dans le domaine.

Nous continuerons à tester les nouveaux modèles qui apparaissent, mais au moment de la rédaction de cet article, il s’agit de la tondeuse robot la plus économique et la mieux pensée que j’ai testée pour cette taille de parcelle. Recommandé!

Cet article a été initialement publié sur M3.se et a été traduit.

Spécifications

Fabricant: Husqvarna

Zone de coupe: Jusqu’à 1 000 mètres carrés

Inclinaison maximale: 40 degrés

Hauteur de coupe: 20-50 millimètres

Protection antivol: Code PIN et alarme

classe de protection: IPX5

Connectivité: Bluetooth

Détection d’obstacles : Non

Lester: 9.4kg/ 20.7lbs

Dimensions: 43x25x57cm