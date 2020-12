LINCOLN, Neb .: Le secondeur du Nebraska Collin Miller a annoncé sa retraite du football après une blessure à la colonne vertébrale qui a mis fin à sa saison le mois dernier.

Miller a déclaré mardi qu’un neurologue qui travaille avec les Cornhuskers lui avait recommandé d’abandonner le jeu par précaution.

Le senior de Fishers, Indiana, a disputé 40 matchs, débutant sa finale de 16. Il a réussi 27 plaqués en quatre matchs cette saison.

Miller a subi une commotion cérébrale, qui se caractérise par une déficience sensorielle temporaire et une faiblesse motrice, lors du match du 21 novembre contre l’Illinois. La condition se résout généralement en un à trois jours sans effets durables, selon le journal Neural Regeneration Research.

Il a été blessé lors d’un plaquage, a été emmené hors du terrain sur une civière et hospitalisé pendant la nuit. Il a assisté à l’entraînement deux jours plus tard pour regarder et rendre visite à ses coéquipiers.

J’ai parlé à un neurologue médecin qui fait partie du personnel et il m’a en quelque sorte donné les options et tout mis en ligne qu’il pense que ce n’est probablement pas la meilleure situation pour revenir jouer au football, a déclaré Miller. Nous avons un personnel formidable dans cette équipe qui veut le meilleur pour moi, ma famille et mon avenir.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25