“HUSH” met en vedette Erica Mena, Candice Dillard et Caryn Ward Ross

Aujourd’hui, ALLBLK, le service de streaming populaire pour la télévision et les films noirs d’AMC Networks, a annoncé un nouveau drame passionnant et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif !

FAIRE TAIRE, avec Joyful Drake (P Vallée & Le Quad)Caryn Ward Ross (Monogamie, Lucifer)Erica Mena (Amour & Hip Hop, Sacrifice), Candice Dillard Bassett (Real Housewives of Potomac, The Christmas Lottery), et TS Madison (L’expérience TS Madison, Zola) est en première le 12/1 et il détaille des femmes au foyer sexy et scandaleuses gardant des secrets MAJEURS.

La série dramatique scénarisée de 8 épisodes suit le Dr Draya Logan (Joyful Drake), qui a construit une pratique réussie pour répondre discrètement à la vie entre les draps de sa clientèle riche et célèbre et publier des ouvrages définitifs sur les relations modernes et la sexualité.

Avec un rolodex de premier plan, ce “réparateur de relations” jongle avec les appels à la maison de minuit pour les rendez-vous qui ont mal tourné, détruit le contenu salace avant qu’il n’atteigne les colonnes de potins et organise des retraites thérapeutiques pour couples pour ceux qui sont dans une situation désespérée.

Le Dr Logan est la gardienne des secrets de tout le monde, mais après avoir lancé son “Penthouse Project”, un projet de recherche sur les raisons pour lesquelles les femmes trichent, les secrets mortels de trois femmes menacent sa carrière et sa vie lorsqu’un cadavre est retrouvé, et la police l’identifie comme la principale suspecte.

“Ce qui tue la plupart des relations, c’est le secret, pas l’affaire”, déclare le Dr Logan avant de présenter ses trois clients ; une star de télé-réalité (Erica Mena), une femme riche mariée à l’un des célibataires les plus éligibles de DC (Candiace) et un joker nommé Jordan (Caryn) avec un secret scintillant.

Entre recevoir du plaisir, il semble que les dames seront les victimes d’un drame CRIMINAL majeur.

Découvrez en exclusivité la bande-annonce ci-dessous.

FAIRE TAIRE, une série originale d’ALLBLK, en première le 1er décembre – regarderez-VOUS ???