23 avril 2021

HUSAVIK, Islande – C’est un petit conte folklorique avec des éléments d’un autre monde, comme des elfes. Et des statuettes dorées étincelantes. Il s’agit également de belles choses qui sont arrivées à une petite ville d’Islande, qui s’est improbablement trouvée le décor d’un grand film hollywoodien – et maintenant l’homonyme d’une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale.

La comédie Netflix 2020 «Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu» n’est certainement pas du grand art. Un examen des critiques par les critiques sur le site Web Rotten Tomatoes lui a donné une note fraîche de 63%. Robbie Collin dans le journal Telegraph l’a déclaré: «Pas un film autant que deux heures de pâte audiovisuelle sans grumeaux, vaguement semblable à un film.» Ce n’est pas «Nomadland».

Mais si le film est idiot, il est aussi doux, et le public s’en est gorgé, assis sur leurs canapés au milieu d’une pandémie.

Le film retrace l’arc de musiciens Lars Erickssong et Sigrit Ericksdottir (frères et sœurs «probablement pas», relisant leurs noms de famille), interprétés par Will Farrell et Rachel McAdams, originaires du village de pêcheurs réel mais fictif de Husavik (2 300 habitants) sur le côte nord de l’Islande (341 243 habitants).

Après l’explosion d’un navire avec les chanteurs les plus populaires d’Islande à bord, Lars et Sigrit sont choisis pour représenter leur pays à l’Eurovision, aux Jeux olympiques à paillettes du kitsch et à l’extravagance musicale exagérée qui est l’événement non sportif le plus regardé au monde, bien que la plupart du temps ignoré par les Américains.

La finale déchirante du film présente la synchronisation labiale de McAdams avec la chanson nominée aux Oscars «Husavik (My Hometown)», ceinturée en grand par la chanteuse suédoise Molly Sandén, avec des paroles telles que:

«Là où les montagnes chantent à travers les cris des mouettes /

Où les baleines peuvent vivre parce que ce sont des gens gentils /

Dans ma ville natale, ma ville natale … »

Un pré-spectacle aux Oscars dimanche comprendra un enregistrement de Sandén chantant «Husavik» dans le vrai Husavik. Et les citadins ont de grands espoirs de victoire. Ils ont produit – et jouent dans – des vidéos promotionnelles farfelues sur leur ville et «ce qui pourrait être la nuit la plus importante de l’histoire d’Husavik».

«Tout le monde se moque bien sûr de nous. Mais nous nous moquons de nous-mêmes, donc il n’y a pas de problème », a déclaré au Washington Post Orlygur Orlygsson, qui possède un hôtel et dirige le musée d’exploration à Husavik. «Nous avons adoré le film et nous avons adoré la chanson.»

À quoi ressemble la vraie ville? «C’est minuscule», a déclaré Orlygsson. «Tout le monde connaît tout le monde.» Il a dit cela d’une bonne manière, mais a ajouté que la ville avait des hivers longs, froids et sombres et qu’elle était fermée à cause du coronavirus, et qu’il n’y avait pas de visiteurs. «Je pense que les gens se sentaient déprimés», a-t-il déclaré.

Il y a quelques débits de boissons et quelques petits hôtels à Husavik, et certaines des stars de cinéma ont visité les sources chaudes à flanc de montagne qui donnent sur la mer. «Nous portons généralement des maillots de bain», dit-il.

La ville vivait autrefois de la pêche, mais elle s’appuie désormais sur le tourisme et l’observation des baleines. Il a été visité dans les années 1960 par les astronautes d’Apollo, qui s’y sont entraînés pour leur mission. Pourquoi? « La NASA cherchait un endroit qui ressemblait à la lune et ils nous ont choisis », a déclaré Orlygsson.

Steingrimur Hallgrimsson, 73 ans, chauffeur de camion à la retraite, a grandi à Husavik. «Je n’ai jamais voulu vivre ailleurs», dit-il. «C’est le nombril du monde pour moi.» Il a dit qu’il n’avait pas encore vu le film, mais qu’il adorait la chanson, qui comprend quelques paroles en islandais.

Sigurdur Illugason est un acteur de longue date dans la troupe de théâtre de la ville et a joué dans une scène du film, qui a été coupée. Mais il joue dans les vidéos promotionnelles comme Oskar Oskarsson, « pour le moment le seul Oskar à Husavik. »

«J’ai essayé de vivre à Reykjavik pendant deux ans», a-t-il déclaré au Washington Post, «mais j’avais juste le mal du pays et je suis rentré chez moi.

«Je suis un rat des campagnes», dit-il.

Kristny Geirsdottir, 20 ans, qui travaille dans un hôtel et au théâtre, a déclaré que vivre à Husavik était «comme une bulle, donc ça fait un peu bizarre d’aller ailleurs». Elle s’est émerveillée: « Imaginez que quelque part au Japon, en Pologne ou quelque part dans le monde, quelqu’un regarde ce film et maintenant ils savent ce qu’est Husavik – c’est très amusant. »

Solveig Kristjansdottir est prêtre de la ville. «Cette chanson est une bénédiction», dit-elle. « Quelque chose qui nous a rendus fiers, même si, pour être honnête, nous n’avons vraiment rien fait. »

Tous les enfants de la ville peuvent chanter la chanson, en islandais et en anglais. «Nous sommes conscients de l’humour», dit-elle.

Les étrangers trouvent drôle que les Islandais croient encore aux elfes. « C’est vrai. C’est notre héritage. Maintenant, les jeunes demandent, grand-père a-t-il vraiment vu un elfe?

Le prêtre a déclaré que tout le monde en ville resterait éveillé jusqu’au petit matin, heure de l’Islande, pour voir si la chanson prévaudrait.

«Si nous ne gagnons pas, cela ne nous brisera pas le cœur. Comment dites-vous? Nous avons déjà gagné », a-t-elle déclaré. «Cela a rapproché la ville pendant les périodes difficiles.»

Port de Husavik en Islande. (Heida Helgadottir pour le Washington Post)

Booth a rapporté de Londres.

