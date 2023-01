Hurts, les Eagles montent dans le Super Bowl, déroutent les 49ers pour le titre NFC

PHILADELPHIE (AP) – Jalen Hurts a eu l’un des quatre touchés précipités de Philadelphie et les Eagles ont grimpé dans le Super Bowl, forçant les deux quarts-arrière de San Francisco à se retirer du match avec des blessures et battant les 49ers blessés 31-7 lors du match de championnat NFC dimanche. .

Les Eagles, qui ont remporté le Super Bowl il y a cinq ans avec un entraîneur et un quart-arrière différents, tenteront de récidiver derrière le formidable duo de Hurts et de l’entraîneur Nick Sirianni. Philadelphie affrontera soit les Bengals de Cincinnati, soit les Chiefs de Kansas City de l’ancien entraîneur des Eagles Andy Reid.

“De toute évidence, c’est quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez enfant. Tous ces gars de l’équipe en ont rêvé toute leur vie aussi », a déclaré Sirianni. “Le simple fait de pouvoir faire cela avec un groupe d’hommes qui s’aiment, qui sont connectés les uns aux autres, qui feront n’importe quoi l’un pour l’autre, c’est plutôt gentil.”

Miles Sanders a couru pour deux touchés et le secondeur Haason Redick a réussi le coup sûr qui a forcé le quart-arrière recrue des 49ers Brock Purdy à se retirer du match en raison d’une blessure au coude. Redick a également récupéré un échappé du remplaçant de Purdy, Josh Johnson, qui a ensuite subi une commotion cérébrale.

Cela a forcé Purdy à revenir dans le match, mais sa blessure a clairement été un facteur car les 49ers ont pratiquement renoncé à lancer le ballon, même s’ils étaient à la traîne par plusieurs scores.

La malchance de San Francisco au poste de quart-arrière était finalement trop difficile à surmonter à la fin de sa séquence de 12 victoires consécutives. Les Niners ont perdu Trey Lance et Jimmy Garoppolo à la suite de blessures de fin de saison, et Purdy – le dernier choix du repêchage d’avril – a perdu en tant que partant pour la première fois.

La police de Philadelphie a graissé la circulation et les lampadaires dans ce qui s’est souvent avéré une vaine tentative de ralentir les réjouissances à venir. Mais une ville qui a été affamée pour un championnat a maintenant ses oiseaux bien-aimés dans le Super Bowl trois mois seulement après que les Phillies de Philadelphie ont atteint la Série mondiale.

“Vous voyez cette ville et la passion qu’ils ont pour cette équipe. Nous apprécions tellement ces fans », a déclaré Sirianni. « Regardez cet endroit. Il n’y a pas de place comme ça dans la NFL. C’est une ville travailleuse, c’est une ville ouvrière. Nous pensons que c’est le type d’équipe que nous avons.

Le jeu s’est désintégré dans les dernières minutes et K’Von Wallace de Philadelphie et Trent Williams de San Francisco ont été expulsés pour leurs rôles dans une bagarre. Williams a tiré Wallace par derrière et l’a plaqué au sol.

À ce moment-là, qui s’en souciait? Les fans des Eagles ont agité leurs serviettes vertes et se sont déchaînés alors que des confettis flottaient autour d’eux. Ils ont chanté la chanson de combat – un autre “EAGLES Eagles!” – pour célébrer une franchise qui s’est qualifiée pour son quatrième Super Bowl.

Les Eagles ont ouvert le jeu dans les deux dernières minutes de la première mi-temps, obtenant une montée d’une foule qui avait été silencieuse avec une énergie nerveuse depuis un touché lors du premier entraînement.

Sanders s’est libéré pour une course de 13 verges pour une avance de 14-7, concluant un entraînement de 14 jeux et 75 verges prolongé par trois pénalités de 49ers.

Johnson a raté un claquement de fusil de chasse et a tâtonné lors du prochain entraînement, et Reddick – le pick-up d’agent libre de la Caroline ayant l’une des grandes saisons défensives de l’histoire de la franchise – a récupéré au San Francisco 30. Boston Scott a parcouru 10 mètres pour un touché et 21 -7 avance.

Même avec Hurts presque un non-facteur – il avait 97 verges par la passe en première mi-temps – les Eagles étaient fermement en contrôle. Hurts a terminé 15 sur 25 pour 121 verges. Son touché au sol de 1 mètre sur le QB de style rugby signature de Philadelphie a porté le score à 28-7.

« Ça fait beaucoup. Je ne vais pas faire ça à propos de moi », a déclaré Hurts. « Cette ville est une ville spéciale. Ils méritent tout, c’est une ville spéciale. Nous en avons un de plus.

Purdy a quitté le match avec une blessure au coude après avoir été percé au bras par Reddick lors du premier entraînement de San Francisco, entraînant un échappé. L’ascension improbable de Purdy, 23 ans, de «M. Non pertinent »au démarreur des séries éliminatoires s’est terminé par un gémissement car il n’a pas réussi à devenir le premier QB recrue à mener une équipe au Super Bowl.

Il était improbable qu’il ait de nouveau été nécessaire au troisième quart après que Johnson, un compagnon remplaçant signé en décembre, ait également été blessé.

Les Eagles ont fait preuve de vivacité d’esprit lorsqu’ils ont marqué lors de leur premier match pour le deuxième match consécutif des séries éliminatoires. DeVonta Smith a fait une saisie sensationnelle à une main sur 29 mètres, mais les rediffusions ont montré qu’il semblait perdre le contrôle du ballon alors qu’il touchait le sol. Smith est apparu et a agité frénétiquement les Eagles vers la ligne. L’entraîneur des Niners, Kyle Shanahan, n’a pas contesté l’appel et les Eagles ont réussi le jeu suivant. Sanders a marqué sur une course de 6 mètres.

Avec peu d’espoir de pouvoir faire quoi que ce soit derrière Johnson, les 49ers se sont tournés vers Christian McCaffrey pour monter au tableau. Il a cassé trois plaqués sur une course de touché de 23 verges qui a porté le score à 7-7 au deuxième quart.

Sans quart-arrière capable de lancer, c’était à peu près la fin pour les Niners de Shanahan, qui ont réussi 164 verges d’attaque et 11 premiers essais.

DANS LA MAISON

La première dame Jill Biden, le commissaire de la NFL Roger Goodell, l’acteur Bradley Cooper, le comédien Kevin Hart et plusieurs 76ers dont Joel Embiid ont assisté au match.

SUIVANT

Le Super Bowl aura lieu le 12 février à Glendale, en Arizona.

Dan Gelston, l’Associated Press