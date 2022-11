Hurts, les Eagles dépassent les Packers 40-33; Rodgers blessé

PHILADELPHIE (AP) – Jalen Hurts a couru et couru et il a tellement couru que Green Bay n’a pas pu le rattraper alors qu’il se frayait un chemin dans le livre des records de Philadelphie. Hurts a dépassé les Packers et il a éclipsé tous les autres quarts-arrière du Pro Bowl au pied de la flotte dans l’histoire des Eagles.

Mieux que Randall Cunningham, mieux que Donovan McNabb, mieux que même Michael Vick.

“J’ai une tonne de respect pour eux et leur soutien”, a déclaré Hurts à propos des QB. “Ils ne savent même pas comment ils m’ont affecté, m’ont affecté pendant mon séjour ici. C’est un euphémisme de dire à quel point je les apprécie, parce que je les apprécie. Ils m’ont guidé de plus de façons qu’ils ne le savent même.

Hurts a couru 157 verges pour établir un record des Eagles pour un quart-arrière, il a également lancé pour 153 verges et deux touchés et le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers s’est blessé aux côtes lors de la victoire 40-33 de Philadelphie sur Green Bay dimanche soir.

Hurts a dépassé les 130 verges au sol de Michael Vick en décembre 2010 contre les Giants de New York en tête pour un QB des Eagles. Hurts est devenu le premier joueur depuis au moins 1950 avec plus de 150 verges au sol et plus de 150 verges par la passe avec plusieurs passes de touché dans un match et a consolidé son statut de favori de la NFL MVP.

Il semble prêt à prendre le flambeau MVP de Rodgers.

Hurts a aidé les Eagles à passer à 10-1 pour la cinquième fois de l’histoire. Miles Sanders a couru pour 143 verges et deux scores alors que Philadelphie se précipitait pour 363 au total, le deuxième meilleur total de la franchise.

Courez, Aigles, courez.

“C’est la chasse à la grandeur chaque semaine”, a déclaré Sander. “J’essaie juste d’être aussi dominant que possible.”

C’était assez dominant: le record de course de Philly est de 376 verges contre Washington le 21 novembre 1948.

« À quel point étions-nous proches ? A quelle distance?” a déclaré l’entraîneur Nick Sirianni à propos du record.

Si proche. Peut-être qu’un seul portage de plus pour Hurts aurait pu marquer le coup.

Rodgers est parti au troisième quart avec son équipe à la traîne 34-23 après avoir grimacé lors d’un entraînement qui a conduit à un panier des Packers. Il avait déjà joué avec un pouce cassé et avait pris plusieurs coups durs.

“La douleur était dure”, a-t-il déclaré. “Je ne pouvais pas vraiment respirer ou faire pivoter le haut de mon corps.”

Rodgers a déclaré qu’il prévoyait de commencer dimanche à Chicago, s’il est en bonne santé.

Le remplaçant de Rodgers, Jordan Love, a maintenu les Packers (4-8) dans le match en se connectant à Christian Watson pour un touché de 63 verges qui a réduit l’avance de Philly à 37-30.

Mais les Packers ont manqué de temps contre Hurts, qui a réalisé 17 courses pour une moyenne de 9,2.

Hurts avait 254 verges combinées, dont 126 au sol, et a lancé une passe de touché en première mi-temps alors que les Eagles prenaient une avance de 27-20. Il a arraché des courses de 42, 28 et 24 verges.

“Vous travaillez si dur pour cela”, a déclaré Hurts. “Vous travaillez tard le soir et tôt le matin, sortez et donnez tout.”

En seconde période, il a frappé AJ Brown pour une passe TD de 6 verges et une avance de 34-20 qui vient d’ajouter à ses chiffres stupéfiants lors de l’une des meilleures soirées de tous les temps pour un QB des Eagles. Hurts a dominé le set de 130 verges de Michael Vick en décembre 2010 contre les Giants de New York.

Rodgers a été 11 sur 16 passes pour 140 verges, deux touchés et deux interceptions en première mi-temps.

Hurts a présenté un spectacle dans une première mi-temps animée qui a vu deux Eagles obtenir leurs premiers choix en carrière et les deux équipes ont raté un point supplémentaire tout en combinant sept touchés.

Les parieurs auraient pu encaisser le plus dans les 30 premières minutes.

L’attaque à indice d’octane élevé de Philadelphie avait ralenti ces derniers temps – notamment lors de la première défaite de la saison lors du match à domicile précédent contre Washington et de la victoire de la semaine dernière contre Indianapolis qui nécessitait un rallye au quatrième trimestre – mais Hurts a averti les Packers avec des ruées précoces qui rendrait envieux un porteur de ballon All-Pro. Il a couru 52 verges lors du premier entraînement et a préparé le TD de 4 verges de Kenneth Gainwell.

Assez facile.

Puis le jeu est devenu sauvage. Rodgers a eu sa deuxième tentative de passe battue par le demi de coin Darius Slay et accrochée par Josiah Scott. Trois jeux plus tard, Sanders a marqué sur une course de 15 verges. Mais Jake Elliott a raté le PAT.

Rodgers a mené le Pack tout de suite. AJ Dillon a marqué sur une course de 20 verges, Rodgers a frappé Randall Cobb pour un score de 11 verges, et c’était 14-13 à la fin du premier quart.

Hurts, cependant, a clôturé la mi-temps avec une course de 42 verges et une course de 1 verge, suffisamment près de la zone des buts pour préparer la course de 2 verges de Sanders lors du premier jeu du deuxième quart.

Rodgers est de nouveau revenu et a lancé une passe de TD de 23 verges à Aaron Jones. Mason Crosby a égalé Elliott avec un point supplémentaire manqué et c’était 20-20.

C’était à peu près tout ce que Rodgers pouvait rassembler.

Hurts l’a pris à partir de là et a lancé une passe TD de 30 verges à Quez Watkins – dont le échappé contre les commandants a joué un rôle central dans la seule défaite des Eagles.

“Je n’ai jamais été 10-1, donc c’est toujours ma vue d’ensemble”, a déclaré Slay. « Je ne sais pas comment je me sens mais je sais que je vais me présenter. Je n’ai jamais été 10-1 alors continuez à vivre comme ça.

BLESSURES

Packers : S Darnell Savage blessé au pied.

Eagles: CJ Gardner-Johnson, le leader des interceptions de la NFL avec six, a subi une blessure aux côtes en première mi-temps.

HISTOIRE GAGNANTE

Les Eagles ont remporté les championnats de la NFL après avoir commencé 10-1 en 1949 et 2017. Les autres fois où ils l’ont fait, ils ont perdu le Super Bowl (1980, 2004).

RARES DUO

Hurts et Sanders sont devenus les premiers coéquipiers à courir sur au moins 125 mètres chacun depuis Frank Gore (158) et Colin Kaepernick (151) de San Francisco le 20 décembre 2014.

SUIVANT

Packers : A Chicago dimanche prochain.

Eagles : accueillera le Tennessee dimanche prochain.

Dan Gelston, l’Associated Press