Hurricane Lane prêt pour le Grand Prix de Paris | Nouvelles de course

Le héros du derby irlandais Hurricane Lane tentera de doubler son score dans le Groupe 1 en France la semaine prochaine après avoir été complété pour le Grand Prix de Paris de mercredi.

Vainqueur des Dante Stakes à York, le poulain Frankel a ensuite terminé troisième derrière son compagnon d’écurie Adayar dans le Cazoo Derby à Epsom, avant de revendiquer la gloire classique dans l’équivalent irlandais – rentrant chez lui au Curragh pour nier Lone Eagle dans l’ombre du poste.

Charlie Appleby a suggéré plus tôt cette semaine que l’ouragan Lane pourrait se diriger directement vers le St Léger à Doncaster en septembre, mais a décidé de l’ajouter au terrain pour le long métrage de ParisLongchamp le jour de la Bastille.

Il a déclaré: « Il semblait évidemment que le derby irlandais était une course difficile et nous nous attendions à moitié à ce qu’il se couche pendant trois ou quatre jours après, pour être honnête avec vous.

« Cependant, il est très bien sorti de la course, il n’a pas raté une seule avoine depuis et a vraiment montré son bien-être depuis lundi de cette semaine.

« Nous avons eu une discussion collective au cours de la semaine et il s’agissait soit de le garder au frais pour le Léger, soit de se rendre en France – et nous pensions juste qu’attendre Doncaster allait être assez long pour le garder sous contrôle.

« Il a travaillé ce matin et William (Buick) était très content de lui. Le Grand Prix de Paris est sa dernière chance de courir dans un Groupe 1 sur plus d’un mile et demi contre des enfants de trois ans, alors nous avons pensé prendre l’opportunité.

« J’espère qu’il ira là-bas comme celui à battre et si nous pouvions remporter un autre groupe un en route vers le St Léger, ce serait formidable. »

L’ouragan Lane devrait être rejoint lors de la traversée de la Manche par l’Alenquer formé par William Haggas, qui a également été complété samedi matin.

L’enfant de trois ans a battu Adayar lors du Sandown Classic Trial en avril et a été vu pour la dernière fois en train de remporter les grands honneurs des King Edward VII Stakes à Royal Ascot.

Aidan O’Brien a trois prétendants dans le finaliste des King George V Stakes Sir Lamorak, le troisième du Derby irlandais Wordsworth et le quatrième King Edward La Méditerranée.