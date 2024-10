Hurricane Center suit les vagues tropicales dans les Caraïbes. Dans le Pacifique, Kristy présente des vents de 150 mph

Les bonnes nouvelles sous les tropiques se poursuivent, même si les conditions dans la mer des Caraïbes pourraient favoriser le développement de la tempête tropicale Patty en fin de semaine prochaine.

On ne peut pas en dire autant du Pacifique oriental, où L’ouragan Kristy est devenu une tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 150 mph.

Le Carte tropicale du National Hurricane Center Vendredi, aucune perturbation n’est à prévoir dans le bassin atlantique et aucune n’est attendue au cours des sept prochains jours. N’oubliez pas, cependant, que les conditions peuvent changer à tout moment et que les résidents, en particulier ceux de la Floride durement touchée, doivent toujours surveiller les tropiques.

Il y a une chance moyenne qu’un dépression ou tempête tropicale se formant dans les Caraïbes fin octobre et début novembre, selon AccuWeather.

Les prochaines tempêtes nommées de la saison des ouragans dans l’Atlantique 2024 seront Patty et Rafael.

L’Atlantique la saison des ouragans se termine le 30 novembrebien que des tempêtes puissent – ​​et se soient formées – après cette date, et même avant le début officiel de la saison des ouragans le 1er juin.

Voici le dernier avis du NHC à 2 heures du matin, le vendredi 25 octobre :

La tempête tropicale Patty ? La Floride connaîtra-t-elle une autre tempête ou un autre ouragan ?

Les prévisionnistes AccuWeather se concentrent sur la mer des Caraïbes occidentale et centrale, qui devraient engendrer le prochaine menace tropicale. Il existe un risque moyen qu’une dépression tropicale ou une tempête se forme dans ces eaux fin octobre et début novembre.

« Je sais qu’il y aura des averses et des orages dans cette zone la semaine prochaine. La question est le cisaillement du vent. S’il y a un faible cisaillement du vent, ce à quoi nous nous attendons, je pense que nous allons avoir une dépression tropicale ou une tempête », a déclaré le chef d’AccuWeather. » a déclaré le météorologue en direct Bernie Rayno.

« Les tempêtes tropicales qui se forment dans cette région fin octobre et début novembre ont tendance à se diriger vers l’Amérique centrale ou éventuellement vers le nord-nord-est en direction de Cuba, d’Hispaniola et des Bahamas », a déclaré Alex Sosnowski, météorologue principal d’AccuWeather.

« Cependant, une piste vers la Floride ou le sud-est des États-Unis n’est pas hors de question à ce stade précoce » et les résidents du sud-est des États-Unis, ainsi que ceux des Caraïbes et du Mexique, sont encouragés à surveiller les tropiques et à rester préparés.

Qu’y a-t-il d’autre et quelle est la probabilité qu’ils se renforcent ?

À 2 heures du matin, le Centre national des ouragans ne détectait aucune perturbation tropicale dans le bassin atlantique, qui comprend l’Atlantique Nord, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique.

Bien qu’il n’y ait rien sur la carte des perspectives tropicales, les prévisionnistes du NHC ont indiqué qu’il y avait quelques vagues tropicales, dont une dans les Caraïbes :

Atlantique Centre : Une onde tropicale est proche de 56W à partir de 15N vers le sud et se déplace vers l’ouest à une vitesse de 11 à 17 mph.

Mer des Caraïbes : Une autre vague tropicale dans les Caraïbes centrales s’étend du sud d’Hispaniola jusqu’à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Il se déplace vers l’ouest à 11 mph.

Qui est susceptible d’être impacté ?

Les prévisionnistes exhortent tous les habitants à continuer de surveiller les tropiques et à toujours se préparer.

L’ouragan Kristy dans le Pacifique se déplace vers l’ouest avec des vents de 150 mph

L’ouragan Kristy dans l’est du Pacifique est un ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus de 150 mph à 5 heures du matin le 25 octobre 2024.

À 5 heures du matin HAE, l’ouragan Kristy était situé à 1 055 milles à l’ouest-sud-ouest de la pointe sud de la Basse-Californie.

Les vents maximums soutenus sont de 150 mph et l’ouragan se déplace vers l’ouest-nord-ouest à 14 mph.

Certaines fluctuations d’intensité sont attendues jusqu’à vendredi matin, avec un affaiblissement rapide qui devrait commencer ce soir.

Impacts : Les houles générées par Kristy affecteront des parties de la côte ouest de la péninsule de Basse-Californie vendredi et samedi. Ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de surf et de courant de retour potentiellement mortelles.

Modèles de spaghetti de l’ouragan Kristy

Remarque particulière concernant les modèles spaghetti : Les illustrations du modèle Spaghetti incluent une gamme d’outils et de modèles de prévision, et tous ne sont pas égaux. Le Hurricane Center utilise uniquement les quatre ou cinq modèles les plus performants pour établir ses prévisions.

Veilles et avertissements météorologiques émis en Floride

Quelle est la saison des ouragans dans l’Atlantique ?

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Le bassin atlantique comprend le nord de l’océan Atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique.

