MIAMI: Lors de son premier match à l’Open de Miami de cette année, Ash Barty était à un point de l’élimination. Maintenant, elle gagne une victoire en devenant championne répétée.

Le meilleur Barty est revenu en finale en battant la tête de série n ° 5 Elina Svitolina 6-3, 6-3 jeudi.

Barty a pris de l’ampleur après avoir débuté le tournoi en sauvant une balle de match contre la qualifiée Kristina Kucova. C’était le premier match de Bartys en dehors de son Australie natale depuis février 2020.

Chaque fois que vous revenez d’une balle de match, c’est un peu étrange, a-t-elle déclaré. Vous devez être plus ouvert avec les possibilités que le reste du tournoi pourrait être, et continuer à y aller et continuer à vous battre, sachant que vous auriez pu tout aussi facilement sortir du tournoi.

Barty jouera pour le titre samedi contre la n ° 8 Bianca Andreescu, qui a balayé les quatre derniers matchs pour battre la n ° 23 Maria Sakkari 7-6 (7), 3-6, 7-6 (4) dans un match qui s’est terminé à 1h35 du matin

Andreescu, âgé de 20 ans, s’est amélioré à 7-1 cette année en trois sets. Elle s’est qualifiée pour sa première finale depuis sa victoire à l’US Open 2019 et cherche son quatrième titre en carrière après avoir été absente de 2020 en raison d’une blessure et de la pandémie de coronavirus.

Du côté des hommes, la percée sans tête de Sebastian Korda, 20 ans, s’est terminée par une défaite en quart de finale contre le n ° 4 Andrey Rublev, 7-5, 7-6 (7). Korda, ralenti au deuxième set par une blessure à la cuisse gauche, était le plus jeune Américain à accéder aux quarts de finale masculins à Miami depuis Robbie Ginepri en 2003.

Cette semaine m’a montré que je pouvais suivre et jouer avec les plus grands noms du tennis, a déclaré Korda. Ce fut une semaine vraiment positive.

Korda a déclaré qu’il ne pensait pas que sa blessure était grave. Pendant son départ, ses sœurs, Jessica et Nelly, étaient en lice à l’ANA Inspiration de la LPGA en Californie après avoir battu la parité au premier tour jeudi.

Rublev et Hubert Hurkacz, de Pologne, disputeront leur première demi-finale lors d’un événement ATP de haut niveau lors de leur rencontre vendredi soir. Hurkacz a avancé en ralliant Stefanos Tsitsipas, deuxième favori, 2-6, 6-3, 6-4.

Hurkacz, 26e tête de série, a remporté trois victoires consécutives face à un adversaire du top cinq, mais il n’a battu Tsitsipas que pour la deuxième fois en huit rencontres.

J’essaie juste d’aimer continuer à construire mon jeu et à m’améliorer, a déclaré Hurkacz. Vous n’obtiendrez pas tout le temps les résultats que vous souhaitez, mais si vous restez positif et améliorez votre jeu, les résultats finiront par arriver.

Ils viennent pour Barty après qu’elle ait été enfermée pendant un an en Australie à cause de la pandémie de coronavirus, qui a forcé l’annulation de l’Open de Miami 2020. Barty a remporté l’événement en 2019 et a déclaré que sa course à ce titre était différente des matchs de cette année à Miami.

«Craie et fromage», dit l’Australien. Les conditions ont été différentes ici cette semaine. Il a été beaucoup plus chaud et physiquement très exigeant.

Elle jouera Andreescu pour la première fois.

Barty avait déjà été 1-5 contre Svitolina, mais a pris les commandes avec deux pauses précoces et a utilisé son service solide et ses coupes profondes pour garder l’Ukrainienne sur la défensive.

Au milieu du deuxième set, Svitolina a fait un voyage rare au filet, et Barty a répondu avec un vainqueur de lob parfait qui a attiré une tape appréciative des cordes de raquette de son adversaire. Sur la balle de match, Barty a clôturé la victoire avec un vainqueur du coup droit et une pompe de poing.

Elle est assurée de conserver sa première place la semaine prochaine.

La victoire contrariée de Hurkacz a encore brouillé le tirage au sort masculin. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont sauté le tournoi et le n ° 1 Daniil Medvedev a perdu en quarts de finale mercredi soir contre le n ° 7 Robert Bautista Agut.

Bautista Agut affrontera le numéro 21 Jannik Sinner lors de la première demi-finale vendredi, et un premier champion ATP Masters 1000 sera couronné dimanche.

Peut-être que je ressens une pression supplémentaire, car je suis celui qui reste dans le top 10, a déclaré Rublev. Mais tout le monde peut gagner maintenant. Tous jouent du bon tennis.

Hurkacz servait à 0-2, 15-40 dans le deuxième set quand il a commencé son retour. Il a stabilisé son jeu de base, tandis que Tsitsipas est devenu de plus en plus erratique et frustré au fur et à mesure que le match progressait.

J’étais très stressé ces deux semaines, a déclaré Tsitsipas. J’avais l’impression que c’était ma chance. C’est une perte très décevante. Tout était sous contrôle. Et soudain, je ne sais pas, auto-explosion.

Hurkacz a réussi 15 as et a sauvé 10 des 13 points de rupture auxquels il a dû faire face. Il grimpera dans le classement de la semaine prochaine au moins 27e, un sommet en carrière.

Suivez Steven Wine sur Twitter: https://twitter.com/Steve_Wine

Plus de tennis AP: https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports