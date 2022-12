Hurdle de Challow Novices: Hermes Allen détruit ses rivaux à Newbury pour devenir le favori 7/2 de Ballymore à Cheltenham | Nouvelles de la course

Hermes Allen a été un vainqueur très facile du Coral Challow Novices ‘Hurdle à Newbury, pour donner à Paul Nicholls une troisième victoire consécutive dans la fonction Grade One.

Après Bravemansgame et Stage Star, Hermes Allen devait à cette occasion prouver qu’il était capable de manier le terrain.

Sur le papier au moins, le renouvellement de cette année semblait aussi fort que n’importe quel autre de mémoire récente – mais Hermes Allen – qui appartient en copropriété à Sir Alex Ferguson – s’est avéré dans une ligue différente de tous ses rivaux.

Vicki Vale de Dan Skelton a essayé d’étirer le terrain et en se retournant vers la maison, il semblait qu’elle les avait glissés.

Mais un Harry Cobden confiant est resté à l’intérieur et dès que Vicki Vale s’est mise à fatiguer, Hermes Allen (11/10 favori) s’est rapidement retrouvé en tête.

You Wear It Well s’est bien comporté du reste avec la jument de Jamie Snowden se branchant pour la deuxième place, mais Cobden n’a pas eu à bouger un muscle sur l’impressionnant buteur.

Il est maintenant aussi court que 3/1 favori pour le Ballymore à Cheltenham avec Coral.

Image:

Harry Cobden est tout sourire alors qu’il retourne dans l’enceinte du vainqueur à Newbury





Nicholls, qui a remporté la course pour la cinquième fois en tout – y compris avec Denman en 2006 – a déclaré : “Je suis évidemment ravi de cela.

“J’étais inquiet pour le sol et les gars m’ont demandé ce que je voulais faire et j’ai juste dit que nous ne savions pas qu’il n’y allait pas, alors nous devions continuer. Comme Harry l’a dit par la suite, les bons chevaux vont sur n’importe quel terrain, il a maintenant gagné sur un terrain rapide et sur ce terrain.

“Il n’est pas lent. Il avait été lent à la maison, mais il se réveille mentalement et physiquement. Il a vraiment tout, il a tout ce que vous voulez chez un bon cheval.

“Je pense que nous irons directement à Cheltenham maintenant. Il n’est pas vraiment nécessaire de le faire courir à nouveau, mais la seule option est la course d’essai dans un mois, puis vous avez un bon écart jusqu’au Festival ou vous y allez simplement. Nous ‘ll tous avoir une conversation.

“Je ne veux pas aller au puits trop souvent car il aura eu une course difficile sur ce terrain aujourd’hui.”

Grumpy Charley remonte le moral d’Honor en mandarin

Image:

Grumpy Charley saute à l’avant dans le Mandarin Handicap Chase





Charley grincheux l’endurance prouvée est bel et bien son fort avec un succès vaillant dans le Coral Racing Club Mandarin Handicap Chase.

Entraîné par Chris Honour, le gris avait gagné sur la même carte 12 mois auparavant. Rehaussé de grade après cela, il a échoué contre Bravemansgame, Corach Rambler et Sam Brown, ce qui signifie qu’il perdait 2 livres de moins que l’an dernier.

Cela ne semblait cependant pas suffisant, car Laskalin et Shanty Alley se sont dégagés à l’approche de l’avant-dernier.

Bryan Carver n’était pas sur le point de céder, cependant, et Grumpy Charley a commencé à gagner à chaque foulée et a frappé l’avant à l’atterrissage après la dernière.

Shanty Alley a tenté en vain de se remettre sur pied mais il a perdu trois quarts de longueur sur le vainqueur 15/2.

Jupiter un monde à part alors que Jet Powered déçoit

Image:

Jupiter Du Gite en plein vol lors de la victoire à Newbury





Jet Powered a été battu à des cotes prohibitives – mais il ne semble pas y avoir eu de hasard dans le succès 66/1 de Gary Moore Jupiter Du Gite.

Jet Powered de Nicky Henderson a été expulsé du favori 2/7 après avoir été extrêmement impressionnant lors de sa première sortie et s’est imposé dans les paris ante-post pour le Supreme Novices ‘Hurdle.

Tout semblait se dérouler comme prévu pour la monture de Nico de Boinville dans le Coral Racing Club Join For Free ‘Introductory’ Hurdle alors qu’il suivait Jupiter Du Gite, la deuxième corde apparente de Moore derrière Inneston, à travers le premier mile et demi.

Mais quand ils se sont tournés dans la ligne droite et que Niall Houlihan a injecté plus de rythme par l’avant, Jet Powered a rapidement pataugé sur un sol ramolli par la pluie et à l’avant-dernier, il ne faisait aucune impression.

En revanche, Jupiter Du Gite a galopé sans relâche, s’imposant par 15 longueurs à Klitschko, qui est resté à l’arrière pour prendre la deuxième place devant Inneston.

Le gagnant a été introduit sur le marché de Betfair pour le Supreme Novices’ Hurdle au 16/1, la même entreprise faisant passer la Marine Nationale du 8/1 au 11/2. Favorite Facile Vega durci en 8/11 de evens.

Quand la boue vole, les chevaux de Venetia Williams le sont aussi. C’est un adage qui reste invariablement vrai et le manieur de King’s Caple a enregistré le vainqueur numéro 17 pour la saison où Gamaret a fait un arc saisonnier et de chasse gagnant.

Image:

Gamaret en plein essor sur une clôture à Newbury sous Charlie Deutsch





Charlie Deutsch a donné au hongre Coastal Path une conduite soignée et le favori 5/2 a ensuite remporté le Coral First For Horse Racing Handicap Chase par deux longueurs et quart de Gallic Geordie, après avoir bien sauté tout au long.

Gamaret, propriété de Kennet Valley Thoroughbreds, a pris un premier obstacle de Fontwell en février et a fait sa première course depuis.

Le propriétaire Andrew John est relativement nouveau dans la course, ayant vendu son entreprise de pompes à Port Talbot il y a 18 mois.

Gingembre de minuit (8/1) a certainement gardé son enthousiasme, enregistrant son cinquième succès en carrière pour l’entraîneur Andrew Martin, repoussant vaillamment Lime Drop pour marquer par une longueur et trois quarts sous le demandeur de 7 livres James Martin dans le deux et demi haie de handicap des juments de mile.

Blenkinsop devient une force avec laquelle il faut compter sur les haies, enregistrant une quatrième victoire consécutive pour l’entraîneur Henry Daly en propulsant vers un succès facile dans l’obstacle de handicap étendu de deux milles et demi.

Le fils progressiste de Westerner a enregistré un triplé avec beaucoup à revendre à Exeter il y a un mois et la chance 100/30 a dûment répété le tour sous Tom O’Brien.