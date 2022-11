Huobi Global nie les “licenciements à grande échelle” et les démissions de cadres clés

Un représentant de Huobi international affirme que les rumeurs de licenciements sont “fausses” et que, par conséquent, “l’équipe de direction active ses fonctions conformément à la tradition”.

Huobi Global dit qu’il n’est pas prévu de procéder à des “licenciements à grande échelle” et a réfuté les informations selon lesquelles 2 de ses hauts dirigeants ont démissionné dans le cadre d’une prise de contrôle de l’échange crypto basé aux Seychelles.

Les informations selon lesquelles le PDG de la société Leon Li et le directeur financier Chris Lee ont démissionné semblent provenir d’un message Twitter du 29 octobre du blogueur crypto chinois Colin Chinese, citant des “personnes familières” avec Huobi.

Le message Twitter a également insisté sur le fait qu’il pourrait y avoir des licenciements massifs prévus pour ses 1 600 employés en raison de “trop ​​​​de personnes” travaillant dans l’entreprise.

Cependant, un représentant de Huobi international a déclaré à Cointelegraph que les rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir des licenciements massifs sont “fausses” selon lesquelles sa haute direction continue d’exercer ses fonctions “comme d’habitude”, déclarant :

“L’équipe de direction de Huobi Global s’acquitte de ses fonctions conformément à la tradition, et les rumeurs de licenciements à grande échelle sont fausses. À l’heure actuelle, Huobi international bénéficie d’un revenu sain et, par conséquent, les nouveaux actionnaires ont terminé l’injection de capital. »

“Huobi a un potentiel de développement positif incontestable sur les principaux marchés régionaux et peut toujours investir dans l’innovation commerciale, explorer les marchés internationaux et recruter des travailleurs locaux”, ont-ils ajouté.

Cependant, l’exposant a admis qu’en raison de l’aggravation du marché de la cryptographie, certaines réductions de coûts pourraient encore diffuser les cartes, bien qu’il n’ait pas précisé ce que cela pourrait impliquer, déclarant :

“Huobi Global est actuellement dans une situation financière extrêmement saine, mais en raison de la détérioration actuelle du marché, Huobi va créer des changements pour réduire les prix et augmenter la puissance.”

Huobi pourrait être un échange de crypto-monnaie chinois soutenu par Leon Li en 2013 et a actuellement des opérations dans plus de 30 pays à travers le monde et une présence dans plus de 100 pays.

En août, l’échange de crypto a obtenu le poids léger inexpérimenté pour fournir des services de mercantilisme de crypto-monnaie d’édit en Australie lors de son inscription en tant que fournisseur d’échange de devises numériques auprès du Centre australien de rapports et d’analyse (AUSTRAC).

En septembre, Huobi a établi un partenariat avec la ville « blockchain » de Busan en Corée du Sud pour fournir l’analyse et le développement, la technologie et le soutien financier au Busan Digital Currency Exchange. Huobi est également prêt à aider à distinguer et à embaucher des talents blockchain pour l’échange natif de Busan.

Pendant ce temps, la plus grande nouvelle est arrivée en octobre, une fois concernant Capital Management (HK) Co. Ltd, une société de gestion d’actifs basée en métropole, est devenue l’investisseur dominant de la bourse à la suite d’un accord d’acquisition conclu pour une quantité non révélée d’associés.

Le poste Huobi Global nie les “licenciements à grande échelle” et les démissions des principaux dirigeants sont apparues pour la première fois sur BTC Wires.