Huntley School District 158 ​​choisit un nouveau membre du conseil scolaire – Shaw Local

Le directeur de l’exploitation d’un fournisseur d’équipements scientifiques pour les écoles a été sélectionné pour pourvoir un poste vacant au sein du Huntley School District 158 ​​Board.

Jonathan Dailey, choisi après que les membres du conseil ont interrogé cinq candidats pour le poste, remplacera Lesli Melendy, qui a démissionné en raison d’un déménagement hors du district.

Jonathan Dailey remplacera Lesli Melendy au conseil scolaire Huntley School District 158. Il prêtera serment le 1er décembre 2022. (Fourni par Huntley School District 158)

Dailey et sa famille résident actuellement à Huntley et ses enfants fréquentent les écoles du district 158, selon un communiqué de presse. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Notre Dame, ainsi que d’un baccalauréat en administration des affaires et en gestion générale de l’Université du Wisconsin-Whitewater.

“Je suis passionné par notre communauté et le rôle que joue notre système scolaire public dans l’éducation de nos enfants”, a déclaré Dailey dans le communiqué. « Les écoles publiques d’une communauté sont un mécanisme pour exprimer qui nous sommes et qui nous voulons devenir.

Dailey a près de 20 ans d’expérience en tant que dirigeant d’entreprise mondial et est actuellement directeur de l’exploitation de Flinn Scientific, un fournisseur d’équipements scientifiques pour les marchés de la maternelle à la 12e année et de l’enseignement supérieur, selon le communiqué.

“Nous avons eu la chance d’interviewer un groupe de membres passionnés et dévoués de la communauté pour ce poste et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont pris le temps de participer à ce processus”, a déclaré le président du conseil d’administration, Tony Quagliano, dans le communiqué. « Nous avons été impressionnés à la fois par les antécédents de M. Dailey en tant que leader organisationnel et par son enthousiasme à servir notre communauté à ce titre.

Dailey sera assermenté lors de la réunion du comité plénier le 1er décembre.

Pour voir les entretiens des candidats et la réunion du conseil d’administration du 15 novembre dans leur intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube du district 158 ​​à l’adresse youtube.com/@district158.